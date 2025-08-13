https://ria.ru/20250813/ograblenie-2034926226.html

Один из участников ограбления отделения почты в Москве является пенсионером

Один из участников ограбления отделения почты в Москве является пенсионером

Один из участников ограбления отделения почты в Москве является пенсионером

Виктор Федькин, один из обвиняемых по уголовному делу об ограблении отделения "Почта России" в Москве, - 67-летний пенсионер, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.08.2025

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Виктор Федькин, один из обвиняемых по уголовному делу об ограблении отделения "Почта России" в Москве, - 67-летний пенсионер, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Ему 67 лет, в конце сентября исполнится 68", - рассказал собеседник агентства. Суд в Москве 11 августа отправил Федькина в СИЗО. Пресс-служба столичного главка МВД 8 августа сообщала РИА Новости, что двое в масках ограбили отделение "Почты России" на улице Медиков, 20. Согласно плану, двое исполнителей рано утром 8 августа зашли в помещение за сотрудницей почты, угрожая пистолетом, похитили более 4,8 миллиона рублей и скрылись. Во дворах они сели в Haval под управлением соучастника, после пересели в Kia и приехали в Подмосковье. Деньги были поделены между всеми соучастниками, указывали в прокуратуре. В МВД сообщили РИА Новости, что по делу задержаны пять человек, им предъявлены обвинения по пунктам "а", "б" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой, в особо крупном размере).

