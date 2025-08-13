Рейтинг@Mail.ru
Обвинение запросило 25 лет заключения для "политеховского маньяка" - РИА Новости, 13.08.2025
10:10 13.08.2025
Обвинение запросило 25 лет заключения для "политеховского маньяка"
Обвинение запросило 25 лет заключения для "политеховского маньяка"
БАРНАУЛ, 13 авг - РИА Новости. Гособвинение просит для "политеховского маньяка" 25 лет заключения, пожизненный приговор невозможен из-за истечения сроков давности, сообщили журналистам в краевой прокуратуре. Суд над предполагаемым "политеховским маньяком" идет в Алтайском крае. 54-летнего Виталия Манишина обвиняют в изнасиловании и убийстве 11 женщин, среди которых - абитуриентки и студентки Алтайского технического госуниверситета. "С учетом характера совершенных преступлений, исключительной опасности личности подсудимого, государственные обвинители в прениях высказали мнение, что он заслуживает самого строгого наказания и предложили суду назначить ему по совокупности преступлений максимально возможное наказание в виде 25 лет лишения свободы", - говорится в сообщении прокуратуры. Гособвинитель настаивает на том, чтобы первые 7 лет мужчина провел в тюрьме, а оставшийся срок - в исправительной колонии строгого режима. "В силу прямого указания закона, в связи с истечением сроков давности, ему не может быть назначено предусмотренное действующим Уголовным кодексом РФ наказание в виде пожизненного лишения свободы. Окончательное решение по делу примет суд после выступления в прениях всех участников судебного заседания", - подчеркнули в прокуратуре.
Обвинение запросило 25 лет заключения для "политеховского маньяка"

© СУ СК России по Алтайскому краю"Политеховский маньяк" Виталий Манишин. Кадр видео
БАРНАУЛ, 13 авг - РИА Новости. Гособвинение просит для "политеховского маньяка" 25 лет заключения, пожизненный приговор невозможен из-за истечения сроков давности, сообщили журналистам в краевой прокуратуре.
Суд над предполагаемым "политеховским маньяком" идет в Алтайском крае. 54-летнего Виталия Манишина обвиняют в изнасиловании и убийстве 11 женщин, среди которых - абитуриентки и студентки Алтайского технического госуниверситета.
"С учетом характера совершенных преступлений, исключительной опасности личности подсудимого, государственные обвинители в прениях высказали мнение, что он заслуживает самого строгого наказания и предложили суду назначить ему по совокупности преступлений максимально возможное наказание в виде 25 лет лишения свободы", - говорится в сообщении прокуратуры.
Гособвинитель настаивает на том, чтобы первые 7 лет мужчина провел в тюрьме, а оставшийся срок - в исправительной колонии строгого режима.
"В силу прямого указания закона, в связи с истечением сроков давности, ему не может быть назначено предусмотренное действующим Уголовным кодексом РФ наказание в виде пожизненного лишения свободы. Окончательное решение по делу примет суд после выступления в прениях всех участников судебного заседания", - подчеркнули в прокуратуре.
