"Росатом" предупредил о последствиях обстрелов Запорожской АЭС
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
20:16 13.08.2025
"Росатом" предупредил о последствиях обстрелов Запорожской АЭС
Постоянные обстрелы ВСУ территории Запорожской АЭС могут привести к тяжелым последствиям, завил "Росатом".
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Постоянные обстрелы ВСУ территории Запорожской АЭС могут привести к тяжелым последствиям, завил "Росатом". &quot;Непрекращающиеся обстрелы создают прямую угрозу физической целостности критически важной инфраструктуры станции, что может привести к тяжелым последствиям&quot;, - говорится в сообщении.
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Постоянные обстрелы ВСУ территории Запорожской АЭС могут привести к тяжелым последствиям, завил "Росатом".
«

"Непрекращающиеся обстрелы создают прямую угрозу физической целостности критически важной инфраструктуры станции, что может привести к тяжелым последствиям", - говорится в сообщении.

