https://ria.ru/20250813/obstrely-2035113589.html

"Росатом" предупредил о последствиях обстрелов Запорожской АЭС

"Росатом" предупредил о последствиях обстрелов Запорожской АЭС - РИА Новости, 13.08.2025

"Росатом" предупредил о последствиях обстрелов Запорожской АЭС

Постоянные обстрелы ВСУ территории Запорожской АЭС могут привести к тяжелым последствиям, завил "Росатом". РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T20:16:00+03:00

2025-08-13T20:16:00+03:00

2025-08-13T20:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

украина

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/142775/12/1427751220_0:154:1920:1234_1920x0_80_0_0_297ac6eff970c419b09b54f77198d710.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Постоянные обстрелы ВСУ территории Запорожской АЭС могут привести к тяжелым последствиям, завил "Росатом". "Непрекращающиеся обстрелы создают прямую угрозу физической целостности критически важной инфраструктуры станции, что может привести к тяжелым последствиям", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250806/voyna-2033551014.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вооруженные силы украины, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", украина, происшествия