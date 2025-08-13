https://ria.ru/20250813/obstrely-2035113589.html
"Росатом" предупредил о последствиях обстрелов Запорожской АЭС
"Росатом" предупредил о последствиях обстрелов Запорожской АЭС - РИА Новости, 13.08.2025
"Росатом" предупредил о последствиях обстрелов Запорожской АЭС
Постоянные обстрелы ВСУ территории Запорожской АЭС могут привести к тяжелым последствиям, завил "Росатом". РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T20:16:00+03:00
2025-08-13T20:16:00+03:00
2025-08-13T20:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
украина
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/142775/12/1427751220_0:154:1920:1234_1920x0_80_0_0_297ac6eff970c419b09b54f77198d710.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Постоянные обстрелы ВСУ территории Запорожской АЭС могут привести к тяжелым последствиям, завил "Росатом". "Непрекращающиеся обстрелы создают прямую угрозу физической целостности критически важной инфраструктуры станции, что может привести к тяжелым последствиям", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250806/voyna-2033551014.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/142775/12/1427751220_36:0:1885:1387_1920x0_80_0_0_80d502bee9b03c1a348e20ef36d208cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Украина, Происшествия
"Росатом" предупредил о последствиях обстрелов Запорожской АЭС
"Росатом": постоянные обстрелы ЗАЭС могут привести к тяжелым последствиям