После попытки поджога синагоги в Обнинске возбудили уголовное дело
21:08 13.08.2025
После попытки поджога синагоги в Обнинске возбудили уголовное дело
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в связи с попыткой поджога синагоги в Обнинске. "По факту поджога здания следственным отделом ОМВД России по городу Обнинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации", - сообщили РИА Новости в УМВД по Калужской области. Согласно УК РФ, дело возбуждено по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок. Утром в среду в пресс-службе главного раввина России Берла Лазара сообщили РИА Новости, что ночью в Обнинске Калужской области неизвестные попытались поджечь синагогу. По имеющимся данным, в здание синагоги бросили не менее трех бутылок с зажигательной смесью, поврежден вход в здание. Заявление в полицию подано, правоохранители работают на месте происшествия, уточнили в пресс-службе. Там добавили, что в июле 2024 года неизвестные уже пытались поджечь здание этой синагоги, тогда полиция задержала двух подростков. В УМВД по Калужской области сообщили, что устанавливают обстоятельства попытки поджога входной двери частного здания в Обнинске. Там не уточнили, что находится в здании, но его адрес, который сообщили РИА Новости в полиции, совпал с местонахождением Еврейской общины города Обнинска.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Здание синагоги в Обнинске, поврежденное в результате попытки поджога
В Калужской области ищут злоумышленников, пытавшихся поджечь синагогу
