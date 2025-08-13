https://ria.ru/20250813/novosibirsk-2034941797.html

Водитель самосвала, наехавший на людей в Новосибирске, скрылся за границей

БАРНАУЛ, 13 авг - РИА Новости. Водитель самосвала, умышленно наехавший на группу людей в Новосибирске, скрылся за границей, ему заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области. "Кировский районный суд города Новосибирска рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Органы следствия подозревают, что обвиняемый Джаннатов Эльчин 10.08.2025 управлял грузовым автомобилем, двигаясь задним ходом, дважды умышленно въехал на высокой скорости в крыльцо кафе "У дороги", - говорится в сообщении. В воскресенье в соцсетях было опубликовано видео, на котором в Кировском районе Новосибирска самосвал несколько раз наехал на группу людей. Позже в СУСК отметили, что есть пострадавшие, однако помощь им оказали на месте, госпитализация не потребовалась. В судебном заседании при решении вопроса об избрании меры пресечения следователь отметил, что обвиняемый покинул территорию Российской Федерации. "С учётом того, что предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления…, обвиняемый является гражданином иностранного государства, находится в межгосударственном розыске, судом в отношении Джаннатова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца со дня его фактического задержания", - отмечает пресс-служба.

