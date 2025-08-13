Рейтинг@Mail.ru
В Новороссийске завели дело на воспитателя за избиение ребенка
13:10 13.08.2025 (обновлено: 13:32 13.08.2025)
В Новороссийске завели дело на воспитателя за избиение ребенка
В Новороссийске завели дело на воспитателя за избиение ребенка - РИА Новости, 13.08.2025
В Новороссийске завели дело на воспитателя за избиение ребенка
Следователи возбудили уголовное дело в отношении воспитателя после избиения девочки в одном из детских садов Новороссийска, сообщили в СУСК России по... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T13:10:00+03:00
2025-08-13T13:32:00+03:00
происшествия
новороссийск
россия
краснодарский край
СОЧИ, 13 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении воспитателя после избиения девочки в одном из детских садов Новороссийска, сообщили в СУСК России по Краснодарскому краю. Ранее в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой видно, как воспитатель в детском саду ударяет несколько раз плачущую девочку по лицу и голове после отказа от еды, при этом нецензурно выражается в присутствии остальных детей в группе. "Следственным отделом по городу Новороссийску СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении воспитателя детского сада по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). По предварительным данным, 12 августа 2025 года в одном из детских садов в городе Новороссийске воспитатель дошкольного учреждения оскорбляла малолетнюю девочку, а также применяла к ней физическую силу", - говорится в сообщении кубанского СУСК. Следователи в настоящее время проводят следственные действия, в том числе выясняют число возможных подобных инцидентов в отношении детей в детском саду.
новороссийск
россия
краснодарский край
происшествия, новороссийск, россия, краснодарский край
Происшествия, Новороссийск, Россия, Краснодарский край
В Новороссийске завели дело на воспитателя за избиение ребенка

СК возбудил дело после избиения девочки в детском саду в Новороссийске

© СоцсетиКадр видео из детского сада №25 в Новороссийске
Кадр видео из детского сада №25 в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© Соцсети
Кадр видео из детского сада №25 в Новороссийске
СОЧИ, 13 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении воспитателя после избиения девочки в одном из детских садов Новороссийска, сообщили в СУСК России по Краснодарскому краю.
Ранее в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой видно, как воспитатель в детском саду ударяет несколько раз плачущую девочку по лицу и голове после отказа от еды, при этом нецензурно выражается в присутствии остальных детей в группе.
"Следственным отделом по городу Новороссийску СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении воспитателя детского сада по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). По предварительным данным, 12 августа 2025 года в одном из детских садов в городе Новороссийске воспитатель дошкольного учреждения оскорбляла малолетнюю девочку, а также применяла к ней физическую силу", - говорится в сообщении кубанского СУСК.
Следователи в настоящее время проводят следственные действия, в том числе выясняют число возможных подобных инцидентов в отношении детей в детском саду.
ПроисшествияНовороссийскРоссияКраснодарский край
 
 
