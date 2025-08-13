https://ria.ru/20250813/novorossiysk-2034991525.html

В Новороссийске завели дело на воспитателя за избиение ребенка

СОЧИ, 13 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении воспитателя после избиения девочки в одном из детских садов Новороссийска, сообщили в СУСК России по Краснодарскому краю. Ранее в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой видно, как воспитатель в детском саду ударяет несколько раз плачущую девочку по лицу и голове после отказа от еды, при этом нецензурно выражается в присутствии остальных детей в группе. "Следственным отделом по городу Новороссийску СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении воспитателя детского сада по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). По предварительным данным, 12 августа 2025 года в одном из детских садов в городе Новороссийске воспитатель дошкольного учреждения оскорбляла малолетнюю девочку, а также применяла к ней физическую силу", - говорится в сообщении кубанского СУСК. Следователи в настоящее время проводят следственные действия, в том числе выясняют число возможных подобных инцидентов в отношении детей в детском саду.

