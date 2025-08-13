Рейтинг@Mail.ru
ЛАГ назвала заявление Нетаньяху о "Большом Израиле" угрозой нацбезопасности
22:48 13.08.2025
ЛАГ назвала заявление Нетаньяху о "Большом Израиле" угрозой нацбезопасности
в мире
израиль
сирия
иордания
биньямин нетаньяху
лига арабских государств
КАИР, 13 авг - РИА Новости. Заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о концепции "Большого Израиля" представляет угрозу для национальной безопасности арабских стран, заявила Лига арабских государств (ЛАГ). Ранее Нетаньяху заявил, что он находится в исторической и духовной миссии и эмоционально связан с видением "Большого Израиля". Идеологическая так называемая концепция "Большого Израиля" предполагает расширение территории Израиля за счет части территорий соседних государств, таких как Сирия, Иордания, Ливан и Египет, а также присоединение всех палестинских земель - как сектора Газа, так и Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима. "Генеральный секретариат Лиги арабских государств самым решительным образом осуждает заявления премьер-министра оккупационного государства Израиль об отделении частей территорий суверенных арабских стран… Генеральный секретарит подчеркивает, что эти заявления представляют серьезную угрозу для коллективной арабской национальной безопасности", - сообщается в заявлении ЛАГ.
в мире, израиль, сирия, иордания, биньямин нетаньяху, лига арабских государств
В мире, Израиль, Сирия, Иордания, Биньямин Нетаньяху, Лига арабских государств
© AP Photo / Ohad ZwigenbergПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
КАИР, 13 авг - РИА Новости. Заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о концепции "Большого Израиля" представляет угрозу для национальной безопасности арабских стран, заявила Лига арабских государств (ЛАГ).
Ранее Нетаньяху заявил, что он находится в исторической и духовной миссии и эмоционально связан с видением "Большого Израиля". Идеологическая так называемая концепция "Большого Израиля" предполагает расширение территории Израиля за счет части территорий соседних государств, таких как Сирия, Иордания, Ливан и Египет, а также присоединение всех палестинских земель - как сектора Газа, так и Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима.
«
"Генеральный секретариат Лиги арабских государств самым решительным образом осуждает заявления премьер-министра оккупационного государства Израиль об отделении частей территорий суверенных арабских стран… Генеральный секретарит подчеркивает, что эти заявления представляют серьезную угрозу для коллективной арабской национальной безопасности", - сообщается в заявлении ЛАГ.
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Палестина обратится в СБ ООН из-за планов Израиля по Газе
8 августа, 11:45
 
В мире Израиль Сирия Иордания Биньямин Нетаньяху Лига арабских государств
 
 
