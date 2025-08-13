https://ria.ru/20250813/netanyakhu-2035129547.html

ЛАГ назвала заявление Нетаньяху о "Большом Израиле" угрозой нацбезопасности

ЛАГ назвала заявление Нетаньяху о "Большом Израиле" угрозой нацбезопасности

ЛАГ назвала заявление Нетаньяху о "Большом Израиле" угрозой нацбезопасности

Заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о концепции "Большого Израиля" представляет угрозу для национальной безопасности арабских стран, заявила... РИА Новости, 13.08.2025

КАИР, 13 авг - РИА Новости. Заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о концепции "Большого Израиля" представляет угрозу для национальной безопасности арабских стран, заявила Лига арабских государств (ЛАГ). Ранее Нетаньяху заявил, что он находится в исторической и духовной миссии и эмоционально связан с видением "Большого Израиля". Идеологическая так называемая концепция "Большого Израиля" предполагает расширение территории Израиля за счет части территорий соседних государств, таких как Сирия, Иордания, Ливан и Египет, а также присоединение всех палестинских земель - как сектора Газа, так и Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима. "Генеральный секретариат Лиги арабских государств самым решительным образом осуждает заявления премьер-министра оккупационного государства Израиль об отделении частей территорий суверенных арабских стран… Генеральный секретарит подчеркивает, что эти заявления представляют серьезную угрозу для коллективной арабской национальной безопасности", - сообщается в заявлении ЛАГ.

