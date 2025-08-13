https://ria.ru/20250813/neftedobycha-2035080658.html
Минэнерго США сообщило о росте нефтедобычи в стране
2025-08-13T17:41:00+03:00
2025-08-13T17:41:00+03:00
2025-08-13T17:48:00+03:00
в мире
сша
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570393236_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d44f982a3ec48b1ce93b44739d1da596.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 8 августа, увеличилась на 43 тысячи баррелей в день - до 13,327 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,3 миллиона баррелей в сутки, также говорится в обзоре.Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в мае добыча нефти в США составила 13,488 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в июне показатель составил 13,43 миллиона баррелей в сутки, в июле - 13,41 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,21 миллиона баррелей в сутки.Минэнерго США 12 августа повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 40 тысяч баррелей в день - до 13,41 миллиона баррелей в день, на 2026 год - понизило на 90 тысяч баррелей, до 13,28 миллиона баррелей в день.
сша
В мире, США, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
