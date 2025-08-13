Рейтинг@Mail.ru
Минэнерго США сообщило о росте нефтедобычи в стране - РИА Новости, 13.08.2025
17:41 13.08.2025 (обновлено: 17:48 13.08.2025)
Минэнерго США сообщило о росте нефтедобычи в стране
Минэнерго США сообщило о росте нефтедобычи в стране
в мире
сша
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 8 августа, увеличилась на 43 тысячи баррелей в день - до 13,327 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,3 миллиона баррелей в сутки, также говорится в обзоре.Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в мае добыча нефти в США составила 13,488 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в июне показатель составил 13,43 миллиона баррелей в сутки, в июле - 13,41 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,21 миллиона баррелей в сутки.Минэнерго США 12 августа повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 40 тысяч баррелей в день - до 13,41 миллиона баррелей в день, на 2026 год - понизило на 90 тысяч баррелей, до 13,28 миллиона баррелей в день.
в мире, сша, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
В мире, США, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
© AP Photo / Sue OgrockiНефтяной станок-качалка в Оклахома-Сити
Нефтяной станок-качалка в Оклахома-Сити. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 8 августа, увеличилась на 43 тысячи баррелей в день - до 13,327 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,3 миллиона баррелей в сутки, также говорится в обзоре.
Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в мае добыча нефти в США составила 13,488 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в июне показатель составил 13,43 миллиона баррелей в сутки, в июле - 13,41 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,21 миллиона баррелей в сутки.
Минэнерго США 12 августа повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 40 тысяч баррелей в день - до 13,41 миллиона баррелей в день, на 2026 год - понизило на 90 тысяч баррелей, до 13,28 миллиона баррелей в день.
