Источник назвал дату начала испытаний атомного крейсера "Адмирал Нахимов"

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) "Адмирал Нахимов" выйдет на испытания в море в августе-сентябре по готовности, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе."Атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" находится на этапе подготовки к выходу в море на испытания. Идет проверка всех систем, агрегатов и оборудования. Готовится сдаточная команда. Выход корабля на испытания запланирован на август-сентябрь по готовности", — сказал собеседник агентства. В июле глава ВТБ, председатель совета директоров "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Андрей Костин сообщил, что ремонт крейсера "Адмирал Нахимов" завершен, он идет на испытания. В феврале этого года помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев сообщил, что крейсер "Адмирал Нахимов" сейчас получает самое современное вооружение и скоро вернется в строй. На нем уже запущены реакторы. ТАРК "Адмирал Нахимов" относится к проекту 1144.2М (шифр "Орлан", по кодификации НАТО - Kirov Class) и является самым крупным надводным кораблем в составе ВМФ РФ водоизмещением более 25 тысяч тонн. Также он оснащен ядерной энергетической установкой. Крейсер предназначен для поражения крупных надводных целей, обеспечения комплексной противовоздушной и противолодочной обороны. Построенный в конце 1980-х годов, он проходил службу в составе Северного флота. В конце 1990-х крейсер был отправлен на ремонт. Работы по его возвращению в состав ВМФ РФ стартовали в 2013 году на "Севмаше" в Северодвинске.
