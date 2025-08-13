Рейтинг@Mail.ru
Источник назвал дату начала испытаний атомного крейсера "Адмирал Нахимов"
03:00 13.08.2025 (обновлено: 06:08 13.08.2025)
Источник назвал дату начала испытаний атомного крейсера "Адмирал Нахимов"
Источник назвал дату начала испытаний атомного крейсера "Адмирал Нахимов" - РИА Новости, 13.08.2025
Источник назвал дату начала испытаний атомного крейсера "Адмирал Нахимов"
Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) "Адмирал Нахимов" выйдет на испытания в море в августе-сентябре по готовности, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 13.08.2025
безопасность
россия
северодвинск
андрей костин (банкир)
николай патрушев
объединенная судостроительная корпорация
нато
севмаш
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) "Адмирал Нахимов" выйдет на испытания в море в августе-сентябре по готовности, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе."Атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" находится на этапе подготовки к выходу в море на испытания. Идет проверка всех систем, агрегатов и оборудования. Готовится сдаточная команда. Выход корабля на испытания запланирован на август-сентябрь по готовности", — сказал собеседник агентства. В июле глава ВТБ, председатель совета директоров "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Андрей Костин сообщил, что ремонт крейсера "Адмирал Нахимов" завершен, он идет на испытания. В феврале этого года помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев сообщил, что крейсер "Адмирал Нахимов" сейчас получает самое современное вооружение и скоро вернется в строй. На нем уже запущены реакторы. ТАРК "Адмирал Нахимов" относится к проекту 1144.2М (шифр "Орлан", по кодификации НАТО - Kirov Class) и является самым крупным надводным кораблем в составе ВМФ РФ водоизмещением более 25 тысяч тонн. Также он оснащен ядерной энергетической установкой. Крейсер предназначен для поражения крупных надводных целей, обеспечения комплексной противовоздушной и противолодочной обороны. Построенный в конце 1980-х годов, он проходил службу в составе Северного флота. В конце 1990-х крейсер был отправлен на ремонт. Работы по его возвращению в состав ВМФ РФ стартовали в 2013 году на "Севмаше" в Северодвинске.
россия
северодвинск
безопасность, россия, северодвинск, андрей костин (банкир), николай патрушев, объединенная судостроительная корпорация, нато, севмаш
Безопасность, Россия, Северодвинск, Андрей Костин (банкир), Николай Патрушев, Объединенная судостроительная корпорация, НАТО, Севмаш
Источник назвал дату начала испытаний атомного крейсера "Адмирал Нахимов"

ТАРК "Адмирал Нахимов" выйдет на испытания в августе-сентябре

© РИА Новости / Юрий Кавер | Перейти в медиабанкРакетный крейсер "Адмирал Нахимов"
Ракетный крейсер Адмирал Нахимов - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Юрий Кавер
Перейти в медиабанк
Ракетный крейсер "Адмирал Нахимов". Архивное фото
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) "Адмирал Нахимов" выйдет на испытания в море в августе-сентябре по готовности, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
«
"Атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" находится на этапе подготовки к выходу в море на испытания. Идет проверка всех систем, агрегатов и оборудования. Готовится сдаточная команда. Выход корабля на испытания запланирован на август-сентябрь по готовности", — сказал собеседник агентства.
В июле глава ВТБ, председатель совета директоров "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Андрей Костин сообщил, что ремонт крейсера "Адмирал Нахимов" завершен, он идет на испытания.
В феврале этого года помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев сообщил, что крейсер "Адмирал Нахимов" сейчас получает самое современное вооружение и скоро вернется в строй. На нем уже запущены реакторы.
ТАРК "Адмирал Нахимов" относится к проекту 1144.2М (шифр "Орлан", по кодификации НАТО - Kirov Class) и является самым крупным надводным кораблем в составе ВМФ РФ водоизмещением более 25 тысяч тонн. Также он оснащен ядерной энергетической установкой. Крейсер предназначен для поражения крупных надводных целей, обеспечения комплексной противовоздушной и противолодочной обороны.
Построенный в конце 1980-х годов, он проходил службу в составе Северного флота. В конце 1990-х крейсер был отправлен на ремонт. Работы по его возвращению в состав ВМФ РФ стартовали в 2013 году на "Севмаше" в Северодвинске.
