МВД назвало популярные сферы у мошенников при создании фишинговых сайтов - 13.08.2025
16:30 13.08.2025
МВД назвало популярные сферы у мошенников при создании фишинговых сайтов
2025-08-13T16:30:00+03:00
2025-08-13T16:30:00+03:00
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Онлайн-покупки стали наиболее популярной сферой у мошенников при создании фишинговых сайтов, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "По тематикам в нашем антирейтинге лидируют поддельные маркетплейсы и онлайн-покупки (34,5%). Значительное количество поддельных ресурсов предлагали электронику, бытовую технику и брендовую одежду. Остаются популярными строительные товары, бытовки и вагончики. Впервые выявлен сайт, предлагающий приобрести средства индивидуальной мобильности", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. По материалам ведомства, второе место заняли фишинговые сайты с предложением финансовых услуг и инвестиционное мошенничество (25,3%). Отмечается, что копии платежных сервисов и популярных банков дополнили многочисленные поддельные сервисы обмена криптовалют - 6,9%. По словам правоохранителей, на третьем месте находятся фальшивые услуги - 21,8%. В данной категории чаще всего встречались предложения развлечений и билетов на мероприятия (10,3%). Также в МВД из-за большого количества случаев мошенничества вынесли в отдельную группу обман в сфере товаров и услуг для автомобилистов (12,6%). "Оставшиеся (5,8%) – это ресурсы, предлагающие интим-услуги или использующиеся в иных мошеннических схемах", - отметили в ведомстве. Отмечается, что доступ ко всем выявленным ресурсам мошенников прекращен, но злоумышленники активно создают новые.
2025
технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Онлайн-покупки стали наиболее популярной сферой у мошенников при создании фишинговых сайтов, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"По тематикам в нашем антирейтинге лидируют поддельные маркетплейсы и онлайн-покупки (34,5%). Значительное количество поддельных ресурсов предлагали электронику, бытовую технику и брендовую одежду. Остаются популярными строительные товары, бытовки и вагончики. Впервые выявлен сайт, предлагающий приобрести средства индивидуальной мобильности", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.
По материалам ведомства, второе место заняли фишинговые сайты с предложением финансовых услуг и инвестиционное мошенничество (25,3%). Отмечается, что копии платежных сервисов и популярных банков дополнили многочисленные поддельные сервисы обмена криптовалют - 6,9%.
По словам правоохранителей, на третьем месте находятся фальшивые услуги - 21,8%. В данной категории чаще всего встречались предложения развлечений и билетов на мероприятия (10,3%).
Также в МВД из-за большого количества случаев мошенничества вынесли в отдельную группу обман в сфере товаров и услуг для автомобилистов (12,6%).
"Оставшиеся (5,8%) – это ресурсы, предлагающие интим-услуги или использующиеся в иных мошеннических схемах", - отметили в ведомстве.
Отмечается, что доступ ко всем выявленным ресурсам мошенников прекращен, но злоумышленники активно создают новые.
