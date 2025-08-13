https://ria.ru/20250813/mvd-2034953132.html

МВД предложило запретить заглушки для ремней безопасности

МВД предложило запретить заглушки для ремней безопасности - РИА Новости, 13.08.2025

МВД предложило запретить заглушки для ремней безопасности

Правоохранители предложили законодательно закрепить применение спецрасцветки ремней безопасности, датчиков вытянутой лямки и постоянного звукового сигнала... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T10:44:00+03:00

2025-08-13T10:44:00+03:00

2025-08-13T11:23:00+03:00

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

авто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034963226_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a80f60d26a4f0dda54c973f03c1eb7af.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Правоохранители предложили законодательно закрепить применение спецрасцветки ремней безопасности, датчиков вытянутой лямки и постоянного звукового сигнала непристегнутого ремня в авто, а также запретить продажу или распространение заглушек для ремней безопасности, сообщает Научный центр безопасности дорожного движения МВД России. "Предлагаем законодательно закрепить обязательное применение специальной расцветки ремня безопасности, датчиков длины вытянутой лямки, постоянного звукового сигнала и визуального информирования всех лиц, находящихся в салоне автомобиля, о непристегнутом ремне безопасности в требованиях технического регламента "О безопасности колесных транспортных средств" 31", - говорится в информационно-аналитическом обзоре. Правоохранители отметили, что ремни безопасности черного цвета на темной одежде практически не видны, также, как и светлые, например, серые или бежевые, на идентичной по цвету одежде, что затрудняет выявление непристегнутых пассажиров и водителей. Помимо этого, определению нарушения мешают складки одежды, светопреломление лобовых стекол, блики и другие оптические искажения, что может стать причиной неправомерного привлечения к административной ответственности или, наоборот, позволят нарушителю избежать наказания. Поэтому в МВД предлагают применять контрастные расцветки ремней безопасности, например, черно-белой со световозвращающими элементами. Также в МВД предложили запретить продажу или распространение заглушек для ремней безопасности, так как некоторые автомобилисты и пассажиры с помощью таких инструментов обходят световой и звуковой сигнал о непристегнутом ремне. Правоохранители уточнили, что нивелировать такой способ может разработка и оборудование системы ремней безопасности датчиком, позволяющим определять вытянутую лямку.

https://ria.ru/20250128/putin-1995990917.html

https://ria.ru/20250811/stoyanka-2034640295.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто