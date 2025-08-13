Рейтинг@Mail.ru
МВД предложило запретить заглушки для ремней безопасности - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:44 13.08.2025 (обновлено: 11:23 13.08.2025)
https://ria.ru/20250813/mvd-2034953132.html
МВД предложило запретить заглушки для ремней безопасности
МВД предложило запретить заглушки для ремней безопасности - РИА Новости, 13.08.2025
МВД предложило запретить заглушки для ремней безопасности
Правоохранители предложили законодательно закрепить применение спецрасцветки ремней безопасности, датчиков вытянутой лямки и постоянного звукового сигнала... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T10:44:00+03:00
2025-08-13T11:23:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034963226_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a80f60d26a4f0dda54c973f03c1eb7af.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Правоохранители предложили законодательно закрепить применение спецрасцветки ремней безопасности, датчиков вытянутой лямки и постоянного звукового сигнала непристегнутого ремня в авто, а также запретить продажу или распространение заглушек для ремней безопасности, сообщает Научный центр безопасности дорожного движения МВД России. "Предлагаем законодательно закрепить обязательное применение специальной расцветки ремня безопасности, датчиков длины вытянутой лямки, постоянного звукового сигнала и визуального информирования всех лиц, находящихся в салоне автомобиля, о непристегнутом ремне безопасности в требованиях технического регламента "О безопасности колесных транспортных средств" 31", - говорится в информационно-аналитическом обзоре. Правоохранители отметили, что ремни безопасности черного цвета на темной одежде практически не видны, также, как и светлые, например, серые или бежевые, на идентичной по цвету одежде, что затрудняет выявление непристегнутых пассажиров и водителей. Помимо этого, определению нарушения мешают складки одежды, светопреломление лобовых стекол, блики и другие оптические искажения, что может стать причиной неправомерного привлечения к административной ответственности или, наоборот, позволят нарушителю избежать наказания. Поэтому в МВД предлагают применять контрастные расцветки ремней безопасности, например, черно-белой со световозвращающими элементами. Также в МВД предложили запретить продажу или распространение заглушек для ремней безопасности, так как некоторые автомобилисты и пассажиры с помощью таких инструментов обходят световой и звуковой сигнал о непристегнутом ремне. Правоохранители уточнили, что нивелировать такой способ может разработка и оборудование системы ремней безопасности датчиком, позволяющим определять вытянутую лямку.
https://ria.ru/20250128/putin-1995990917.html
https://ria.ru/20250811/stoyanka-2034640295.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034963226_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_190acb01fb6020d9bf0d6c0bf3ce7f50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Авто
МВД предложило запретить заглушки для ремней безопасности

МВД предложило законодательно закрепить спецрасцветку ремней безопасности

© Getty Images / chanakon laorobРемень безопасности
Ремень безопасности - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© Getty Images / chanakon laorob
Ремень безопасности. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Правоохранители предложили законодательно закрепить применение спецрасцветки ремней безопасности, датчиков вытянутой лямки и постоянного звукового сигнала непристегнутого ремня в авто, а также запретить продажу или распространение заглушек для ремней безопасности, сообщает Научный центр безопасности дорожного движения МВД России.
"Предлагаем законодательно закрепить обязательное применение специальной расцветки ремня безопасности, датчиков длины вытянутой лямки, постоянного звукового сигнала и визуального информирования всех лиц, находящихся в салоне автомобиля, о непристегнутом ремне безопасности в требованиях технического регламента "О безопасности колесных транспортных средств" 31", - говорится в информационно-аналитическом обзоре.
Президент Россси Владимир Путин во время осмотра предсерийного автомобиля Лада Искра в ходе посещения завода АвтоВАЗ - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Путин призвал чиновников пересесть на отечественные автомобили
28 января, 19:30
Правоохранители отметили, что ремни безопасности черного цвета на темной одежде практически не видны, также, как и светлые, например, серые или бежевые, на идентичной по цвету одежде, что затрудняет выявление непристегнутых пассажиров и водителей. Помимо этого, определению нарушения мешают складки одежды, светопреломление лобовых стекол, блики и другие оптические искажения, что может стать причиной неправомерного привлечения к административной ответственности или, наоборот, позволят нарушителю избежать наказания. Поэтому в МВД предлагают применять контрастные расцветки ремней безопасности, например, черно-белой со световозвращающими элементами.
Также в МВД предложили запретить продажу или распространение заглушек для ремней безопасности, так как некоторые автомобилисты и пассажиры с помощью таких инструментов обходят световой и звуковой сигнал о непристегнутом ремне. Правоохранители уточнили, что нивелировать такой способ может разработка и оборудование системы ремней безопасности датчиком, позволяющим определять вытянутую лямку.
Внутри салона машины Москвич 3 - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
ГАИ опровергла информацию о планах внести в ПДД поправки о стоянке
11 августа, 17:24
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Авто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала