В МВД предупредили о мошенниках, предлагающих оформить налоговый вычет
09:14 13.08.2025
В МВД предупредили о мошенниках, предлагающих оформить налоговый вычет
В МВД предупредили о мошенниках, предлагающих оформить налоговый вычет - РИА Новости, 13.08.2025
В МВД предупредили о мошенниках, предлагающих оформить налоговый вычет
Мошенники под видом звонка из налоговой для "оформления" налогового вычета пытаются получить коды от значимых сервисов россиян, предупреждает управление по... РИА Новости, 13.08.2025
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Мошенники под видом звонка из налоговой для "оформления" налогового вычета пытаются получить коды от значимых сервисов россиян, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Гражданам звонят от имени ФНС или соцслужбы и сообщают о положенном вычете (например, в размере 14 тысяч (рублей - ред.) за обучение). Для "оформления" мошенники убеждают граждан сообщить код из SMS", - говорится в сообщении. Отмечается, что, получив желаемое, злоумышленники переходят ко второму этапу схемы и звонят якобы от имени правоохранительных органов, сообщая о взломе и финансировании запрещенных организаций. В ведомстве уточнили, что чаще всего на уловку с налоговыми вычетами попадаются люди в возрасте 25-35 лет. В МВД добавили, что получить достоверную информацию о налоговом вычете можно на официальном сайте ФНС России в разделах "физическим лицам" и "налоговые вычеты", в личном кабинете налогоплательщика, где можно подать декларацию 3-НДФЛ и заявление на вычет онлайн, а также лично в инспекции ФНС или МФЦ.
общество, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов
Общество, Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Закон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материалов
В МВД предупредили о мошенниках, предлагающих оформить налоговый вычет

МВД: мошенники звонят гражданам под предлогом оформления налогового вычета

Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Мошенники под видом звонка из налоговой для "оформления" налогового вычета пытаются получить коды от значимых сервисов россиян, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Гражданам звонят от имени ФНС или соцслужбы и сообщают о положенном вычете (например, в размере 14 тысяч (рублей - ред.) за обучение). Для "оформления" мошенники убеждают граждан сообщить код из SMS", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, получив желаемое, злоумышленники переходят ко второму этапу схемы и звонят якобы от имени правоохранительных органов, сообщая о взломе и финансировании запрещенных организаций. В ведомстве уточнили, что чаще всего на уловку с налоговыми вычетами попадаются люди в возрасте 25-35 лет.
В МВД добавили, что получить достоверную информацию о налоговом вычете можно на официальном сайте ФНС России в разделах "физическим лицам" и "налоговые вычеты", в личном кабинете налогоплательщика, где можно подать декларацию 3-НДФЛ и заявление на вычет онлайн, а также лично в инспекции ФНС или МФЦ.
В МВД рассказали о схеме обмана детей телефонными мошенниками
