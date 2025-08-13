https://ria.ru/20250813/moskva-2035133450.html
В Москве раскрыли преступление 48-летней давности
В Москве раскрыли преступление 48-летней давности - РИА Новости, 13.08.2025
В Москве раскрыли преступление 48-летней давности
Обвиняемый в изнасиловании девочки, которое было совершено в Москве в 1977 году, предстанет перед судом, сообщает столичный СК. РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T23:25:00+03:00
2025-08-13T23:25:00+03:00
2025-08-13T23:30:00+03:00
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Обвиняемый в изнасиловании девочки, которое было совершено в Москве в 1977 году, предстанет перед судом, сообщает столичный СК. Ранее в СК сообщали, что, по данным следствия, 28 мая 1977 года фигурант, находясь в лесопарке, расположенном на Иваньковском шоссе на северо-западе Москвы, изнасиловал малолетнюю девочку и скрылся. На первоначальном этапе следствия причастность фигуранта подтвердить было невозможно, так как в силу своего возраста девочка не могла опознать злоумышленника. Также было установлено, что обвиняемый ранее уже был судим за аналогичное преступление. "Тушинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве завершено расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 117 УК РСФСР (изнасилование малолетней)... Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В Москве раскрыли преступление 48-летней давности
