В московском парке "Сказка" люди застряли на аттракционе

В московском парке "Сказка" люди застряли на аттракционе - РИА Новости, 13.08.2025

В московском парке "Сказка" люди застряли на аттракционе

Аттракцион "Кракен" с людьми застрял в парке развлечений "Сказка" на западе Москвы, неполадку оперативно устранили, люди не пострадали, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 13.08.2025

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Аттракцион "Кракен" с людьми застрял в парке развлечений "Сказка" на западе Москвы, неполадку оперативно устранили, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Произошла остановка аттракциона "Кракен" вместе с людьми в парке развлечений "Сказка" в районе "Крылатское", - сказал собеседник агентства. По его словам, технический сбой в работе аттракциона был непродолжительным по времени, "потом быстро все разрешили". Собеседник агентства добавил, что пострадавших в результате инцидента нет.

2025

