В московском парке "Сказка" люди застряли на аттракционе
16:58 13.08.2025
В московском парке "Сказка" люди застряли на аттракционе
В московском парке "Сказка" люди застряли на аттракционе
2025-08-13T16:58:00+03:00
2025-08-13T16:58:00+03:00
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Аттракцион "Кракен" с людьми застрял в парке развлечений "Сказка" на западе Москвы, неполадку оперативно устранили, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Произошла остановка аттракциона "Кракен" вместе с людьми в парке развлечений "Сказка" в районе "Крылатское", - сказал собеседник агентства. По его словам, технический сбой в работе аттракциона был непродолжительным по времени, "потом быстро все разрешили". Собеседник агентства добавил, что пострадавших в результате инцидента нет.
Новости
В московском парке "Сказка" люди застряли на аттракционе

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Аттракцион "Кракен" с людьми застрял в парке развлечений "Сказка" на западе Москвы, неполадку оперативно устранили, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Произошла остановка аттракциона "Кракен" вместе с людьми в парке развлечений "Сказка" в районе "Крылатское", - сказал собеседник агентства.
По его словам, технический сбой в работе аттракциона был непродолжительным по времени, "потом быстро все разрешили".
Собеседник агентства добавил, что пострадавших в результате инцидента нет.
