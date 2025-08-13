https://ria.ru/20250813/moskva-2035067383.html
В московском парке "Сказка" люди застряли на аттракционе
В московском парке "Сказка" люди застряли на аттракционе - РИА Новости, 13.08.2025
В московском парке "Сказка" люди застряли на аттракционе
Аттракцион "Кракен" с людьми застрял в парке развлечений "Сказка" на западе Москвы, неполадку оперативно устранили, люди не пострадали, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T16:58:00+03:00
2025-08-13T16:58:00+03:00
2025-08-13T16:58:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035066130_0:124:2999:1811_1920x0_80_0_0_59ae160be6409b23630ea4c639d130f8.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Аттракцион "Кракен" с людьми застрял в парке развлечений "Сказка" на западе Москвы, неполадку оперативно устранили, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Произошла остановка аттракциона "Кракен" вместе с людьми в парке развлечений "Сказка" в районе "Крылатское", - сказал собеседник агентства. По его словам, технический сбой в работе аттракциона был непродолжительным по времени, "потом быстро все разрешили". Собеседник агентства добавил, что пострадавших в результате инцидента нет.
https://ria.ru/20250731/attraktsion-2032639018.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035066130_0:0:2569:1926_1920x0_80_0_0_bde4928c52c0c5f4bbee414dd21000cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В московском парке "Сказка" люди застряли на аттракционе
Аттракцион "Кракен" с людьми застрял в московском парке развлечений "Сказка"
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Аттракцион "Кракен" с людьми застрял в парке развлечений "Сказка" на западе Москвы, неполадку оперативно устранили, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Произошла остановка аттракциона "Кракен" вместе с людьми в парке развлечений "Сказка" в районе "Крылатское", - сказал собеседник агентства.
По его словам, технический сбой в работе аттракциона был непродолжительным по времени, "потом быстро все разрешили".
Собеседник агентства добавил, что пострадавших в результате инцидента нет.