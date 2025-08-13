https://ria.ru/20250813/moskva-2035047289.html

В Москве осудили киллера, обвиняемого в убийстве бизнесмена Камаряна

В Москве осудили киллера, обвиняемого в убийстве бизнесмена Камаряна

В Москве осудили киллера, обвиняемого в убийстве бизнесмена Камаряна

13.08.2025

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве мужчины летом 2022 года в центре Москвы осужден на 12 лет, сообщает столичный главк СК России. Источник в правоохранительных органах в июне 2022 года рассказал РИА Новости, что убитый – Оганес Камарян, его разыскивала полиция Армении по статье УК "Подготовка убийства в корыстных целях". Правоохранители в апреле того же года уже задерживали бизнесмена Камаряна в связи с его розыском в Армении. Кроме того, как заявлял РИА Новости другой источник в правоохранительных органах, Камарян гарантировал себе "блок" на экстрадицию – он был гражданином России, то есть "его выдача была исключена". По данным следствия, не позднее 19 мая 2022 года обвиняемый прибыл в Москву, где получил от сообщников информацию о жертве, наличии у него личной охраны, месте проживания и его передвижениях. Кроме того, ему передали Hyundai Solaris, переделанный пистолет с глушителем и не менее десяти патронов к нему. Вечером 2 июня 2022 года исполнитель заказного убийства прибыл на место преступления, припарковался у дома по Комсомольскому проспекту и, дождавшись, когда предприниматель войдет в арку дома, четыре раза выстрелил из пистолета с глушителем. От полученных ран потерпевший скончался на месте происшествия. "Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении мужчины... Приговором суда ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в Telegram-канале СК. Мужчина признан виновным по статье об убийстве, совершенном организованной группой, из корыстных побуждений и по найму, а также о незаконных приобретении, хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

Новости

