Жителя Подмосковья задержали за оправдания терроризма в соцсетях

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Житель Подмосковья, который размещал в социальных сетях контент, оправдывающий и пропагандирующий деятельность организаций, признанных на территории РФ террористическими, задержан, сообщила в среду пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области. Установлено, что гражданин размещал в социальных сетях и мессенджерах контент, оправдывающий, пропагандирующий деятельность организаций, признанных на территории РФ террористическими, а также призывал к насильственным действиям, направленным на смену действующей власти в России. "УФСБ России по городу Москве и Московской области (далее – Управление) пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации 1990 года рождения, причастного к террористической деятельности", - говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети Интернет), в рамках которого по месту жительства фигуранта проведены следственные действия, изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела. "Подозреваемый задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы. Правоохранительными органами проводятся оперативные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств совершения преступления", - добавили в пресс-службе УФСБ.

