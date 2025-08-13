https://ria.ru/20250813/moskva-2034930067.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Кратковременный дождь возможен местами в Москве в среду во второй половине дня, воздух прогреется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России (в Москве - ред.) обусловится далеким тылом циклона. Ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь… Температура воздуха плюс 21 - плюс 23 градуса", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что будет дуть северо-западный порывистый ветер со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 749 миллиметров ртутного столба.

