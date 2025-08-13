Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:54 13.08.2025 (обновлено: 07:57 13.08.2025)
https://ria.ru/20250813/moskva-2034930067.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 13.08.2025
Москвичам рассказали о погоде в среду
Кратковременный дождь возможен местами в Москве в среду во второй половине дня, воздух прогреется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T07:54:00+03:00
2025-08-13T07:57:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033280041_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6f697e272b84bd2c97c41d79e18bf2a7.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Кратковременный дождь возможен местами в Москве в среду во второй половине дня, воздух прогреется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России (в Москве - ред.) обусловится далеким тылом циклона. Ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь… Температура воздуха плюс 21 - плюс 23 градуса", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что будет дуть северо-западный порывистый ветер со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 749 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20250810/avgust-2034455445.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033280041_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cf25683bc55bcc7dcc01475067cef41f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Москвичам рассказали о погоде в среду

В Москве в среду ожидается кратковременный дождь и до 23 градусов тепла

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПрохожие во время сильного дождя в Москве
Прохожие во время сильного дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Прохожие во время сильного дождя в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Кратковременный дождь возможен местами в Москве в среду во второй половине дня, воздух прогреется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России (в Москве - ред.) обусловится далеким тылом циклона. Ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь… Температура воздуха плюс 21 - плюс 23 градуса", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что будет дуть северо-западный порывистый ветер со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 749 миллиметров ртутного столба.
Вид на Кремль и Москва-сити - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Москвичам рассказали о погоде в августе
10 августа, 17:59
 
ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала