В МВД рассказали о схеме обмана детей телефонными мошенниками
05:55 13.08.2025 (обновлено: 07:40 13.08.2025)
В МВД рассказали о схеме обмана детей телефонными мошенниками
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Телефонные мошенники при обмане детей просят их сделать фото всех приложений, установленных на телефоне родителей, после чего несовершеннолетние под диктовку переводят деньги родителей на счета мошенников, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным, ребенок одной из потерпевших увидела рекламу в мессенджере о выигрыше виртуальных денег для онлайн-игры. Желая забрать "приз", девочка открыла ссылку, откуда затем ей пришла инструкция. "По инструкции нужно было сфотографировать все приложения в телефоне родителя и отправить неизвестному", - говорится в материалах. Отмечается, что позже с несовершеннолетней связалась мошенница и в результате ребенок под диктовку злоумышленницы отправила все деньги со счетов родителей на неизвестный счет.
2025
общество
Общество
В МВД рассказали о схеме обмана детей телефонными мошенниками

МВД: мошенники просят детей присылать фото экрана телефона родителей

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Телефонные мошенники при обмане детей просят их сделать фото всех приложений, установленных на телефоне родителей, после чего несовершеннолетние под диктовку переводят деньги родителей на счета мошенников, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, ребенок одной из потерпевших увидела рекламу в мессенджере о выигрыше виртуальных денег для онлайн-игры.
Желая забрать "приз", девочка открыла ссылку, откуда затем ей пришла инструкция. "По инструкции нужно было сфотографировать все приложения в телефоне родителя и отправить неизвестному", - говорится в материалах.
Отмечается, что позже с несовершеннолетней связалась мошенница и в результате ребенок под диктовку злоумышленницы отправила все деньги со счетов родителей на неизвестный счет.
Общество
 
 
