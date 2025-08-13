https://ria.ru/20250813/moshenniki-2034923954.html

В МВД рассказали о схеме обмана детей телефонными мошенниками

2025-08-13T05:55:00+03:00

общество

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Телефонные мошенники при обмане детей просят их сделать фото всех приложений, установленных на телефоне родителей, после чего несовершеннолетние под диктовку переводят деньги родителей на счета мошенников, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным, ребенок одной из потерпевших увидела рекламу в мессенджере о выигрыше виртуальных денег для онлайн-игры. Желая забрать "приз", девочка открыла ссылку, откуда затем ей пришла инструкция. "По инструкции нужно было сфотографировать все приложения в телефоне родителя и отправить неизвестному", - говорится в материалах. Отмечается, что позже с несовершеннолетней связалась мошенница и в результате ребенок под диктовку злоумышленницы отправила все деньги со счетов родителей на неизвестный счет.

