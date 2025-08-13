https://ria.ru/20250813/moshenniki-2034923954.html
В МВД рассказали о схеме обмана детей телефонными мошенниками
В МВД рассказали о схеме обмана детей телефонными мошенниками - РИА Новости, 13.08.2025
В МВД рассказали о схеме обмана детей телефонными мошенниками
Телефонные мошенники при обмане детей просят их сделать фото всех приложений, установленных на телефоне родителей, после чего несовершеннолетние под диктовку... РИА Новости, 13.08.2025
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Телефонные мошенники при обмане детей просят их сделать фото всех приложений, установленных на телефоне родителей, после чего несовершеннолетние под диктовку переводят деньги родителей на счета мошенников, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным, ребенок одной из потерпевших увидела рекламу в мессенджере о выигрыше виртуальных денег для онлайн-игры. Желая забрать "приз", девочка открыла ссылку, откуда затем ей пришла инструкция. "По инструкции нужно было сфотографировать все приложения в телефоне родителя и отправить неизвестному", - говорится в материалах. Отмечается, что позже с несовершеннолетней связалась мошенница и в результате ребенок под диктовку злоумышленницы отправила все деньги со счетов родителей на неизвестный счет.
В МВД рассказали о схеме обмана детей телефонными мошенниками
МВД: мошенники просят детей присылать фото экрана телефона родителей
