Тюменская область в луганском Краснодоне восстанавливает жилые дома
ТЮМЕНЬ, 13 авг - РИА Новости. Тюменская область в подшефном Краснодонском муниципальном округе Луганской Народной Республики ведет работы на 60 объектах, в приоритете ремонты жилого фонда, сообщил губернатор области Александр Моор на пресс-конференции, посвященной Дню образования Тюменской области. "Мы регулярно приезжаем оценить ход выполнения программы по восстановлению города Краснодона, по обсуждению с коллегами дальнейших шагов… Сейчас в перечне объектов 60, но больше уклон мы делаем на жилье. Ремонт кровель, ремонт и замена лифтов, потому что там 75% лифтов вообще не работают — люди ходят пешком. Строим на территории больницы отделение скорой медицинской помощи, ремонтируем ЗАГС", - рассказал Моор. Соглашение о сотрудничестве Краснодонский округ и Тюменская область подписали в июне 2022 года. С тех пор восстановлены большие объекты здравоохранения - роддом, детское и взрослое отделения городской больницы, объекты образования, дороги. Сейчас в Краснодоне постоянно работает тюменская аварийно-восстановительная бригада, которая устраняет аварии на сетях, планомерно ведет замену изношенных сетей. Ведется несколько проектов по благоустройству и один большой — ко Дню Краснодона в центре города планируют открыть Сквер дружбы Тюмени и Краснодона, в котором установлены скульптуры шахтера - это главная профессия местных жителей - и нефтяника.
