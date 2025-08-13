Рейтинг@Mail.ru
Тюменская область в луганском Краснодоне восстанавливает жилые дома
Тюменская область
Тюменская область
 
18:58 13.08.2025
Тюменская область в луганском Краснодоне восстанавливает жилые дома
Тюменская область в луганском Краснодоне восстанавливает жилые дома - РИА Новости, 13.08.2025
Тюменская область в луганском Краснодоне восстанавливает жилые дома
Тюменская область в подшефном Краснодонском муниципальном округе Луганской Народной Республики ведет работы на 60 объектах, в приоритете ремонты жилого фонда,... РИА Новости, 13.08.2025
тюменская область
тюменская область
александр моор
луганская народная республика
ТЮМЕНЬ, 13 авг - РИА Новости. Тюменская область в подшефном Краснодонском муниципальном округе Луганской Народной Республики ведет работы на 60 объектах, в приоритете ремонты жилого фонда, сообщил губернатор области Александр Моор на пресс-конференции, посвященной Дню образования Тюменской области. "Мы регулярно приезжаем оценить ход выполнения программы по восстановлению города Краснодона, по обсуждению с коллегами дальнейших шагов… Сейчас в перечне объектов 60, но больше уклон мы делаем на жилье. Ремонт кровель, ремонт и замена лифтов, потому что там 75% лифтов вообще не работают — люди ходят пешком. Строим на территории больницы отделение скорой медицинской помощи, ремонтируем ЗАГС", - рассказал Моор. Соглашение о сотрудничестве Краснодонский округ и Тюменская область подписали в июне 2022 года. С тех пор восстановлены большие объекты здравоохранения - роддом, детское и взрослое отделения городской больницы, объекты образования, дороги. Сейчас в Краснодоне постоянно работает тюменская аварийно-восстановительная бригада, которая устраняет аварии на сетях, планомерно ведет замену изношенных сетей. Ведется несколько проектов по благоустройству и один большой — ко Дню Краснодона в центре города планируют открыть Сквер дружбы Тюмени и Краснодона, в котором установлены скульптуры шахтера - это главная профессия местных жителей - и нефтяника.
тюменская область
луганская народная республика
тюменская область, александр моор, луганская народная республика
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор, Луганская Народная Республика
Тюменская область в луганском Краснодоне восстанавливает жилые дома

Моор: Тюменская область в луганском Краснодоне восстанавливает жилые дома

Губернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© Telegram/Губернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 13 авг - РИА Новости. Тюменская область в подшефном Краснодонском муниципальном округе Луганской Народной Республики ведет работы на 60 объектах, в приоритете ремонты жилого фонда, сообщил губернатор области Александр Моор на пресс-конференции, посвященной Дню образования Тюменской области.
"Мы регулярно приезжаем оценить ход выполнения программы по восстановлению города Краснодона, по обсуждению с коллегами дальнейших шагов… Сейчас в перечне объектов 60, но больше уклон мы делаем на жилье. Ремонт кровель, ремонт и замена лифтов, потому что там 75% лифтов вообще не работают — люди ходят пешком. Строим на территории больницы отделение скорой медицинской помощи, ремонтируем ЗАГС", - рассказал Моор.
Соглашение о сотрудничестве Краснодонский округ и Тюменская область подписали в июне 2022 года. С тех пор восстановлены большие объекты здравоохранения - роддом, детское и взрослое отделения городской больницы, объекты образования, дороги. Сейчас в Краснодоне постоянно работает тюменская аварийно-восстановительная бригада, которая устраняет аварии на сетях, планомерно ведет замену изношенных сетей. Ведется несколько проектов по благоустройству и один большой — ко Дню Краснодона в центре города планируют открыть Сквер дружбы Тюмени и Краснодона, в котором установлены скульптуры шахтера - это главная профессия местных жителей - и нефтяника.
Уровень подготовки к зиме в Тюменской области превышает 60%
11 августа, 10:48
Уровень подготовки к зиме в Тюменской области превышает 60%
11 августа, 10:48
 
Тюменская область, Александр Моор, Луганская Народная Республика
 
 
