Кишинев может обвинить жителей ПМР в проигрыше на выборах, считает эксперт

ТИРАСПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости. Власти Молдавии уже готовят почву, чтобы обвинить жителей Приднестровья в случае проигрыша на парламентских выборах, заявила в среду доктор социологических наук, профессор Приднестровского госуниверситета Елена Бобкова. Ранее президент Молдавии Майя Санду бездоказательно обвинила Россию в подготовке к вмешательству в парламентские выборы. Среди инструментов вмешательства она привела якобы гибридное давление на избирателей в Гагаузии и Приднестровье. "Ситуация развивается так, что партия власти в Молдове понимает серьезные угрозы того, что выборы они могут не выиграть с тем результатом, на который они рассчитывают… Они готовят почву для того, чтобы можно было потом сказать, что было вмешательство Российской Федерации, что приднестровские граждане там что-то нарушили, что-то спровоцировали. То есть они уже назначили тех, кто будет виноват, если выборы пройдут не так", - сказала Бобкова в эфире телеканала "Первый Приднестровский".Эксперт напомнила, что подобная ситуация наблюдалась в Румынии, где результаты первого тура президентских выборов были отменены. По ее словам, в Молдавии действующая власть уже готовится не признавать возможный проигрыш на парламентских выборах. "Некоторые аналитики и в Молдове, и в России отмечают, что введение военного положения, провокации, начало кровопролитных военных действий - это тот вариант, который приберегают на случай того, если выборы пойдут не так, как надо. То есть если правящая партия не победит, то гипотетически может быть объявлено военное положение после каких-то провокаций или еще чего-то. Выборы будут признаны недействительными", - отметила Бобкова. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

