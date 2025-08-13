Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии прокомментировали иск Минюста о роспуске "Победы"
17:09 13.08.2025 (обновлено: 18:05 13.08.2025)
В Молдавии прокомментировали иск Минюста о роспуске "Победы"
В Молдавии прокомментировали иск Минюста о роспуске "Победы"
2025-08-13T17:09:00+03:00
2025-08-13T18:05:00+03:00
КИШИНЕВ, 13 авг - РИА Новости. Обращение минюста Молдавии в суд для роспуска входящих в блок "Победа" партий можно рассматривать только как политический заказ президента республики Майи Санду и партии "Действие и солидарность" (ПДС), заявил депутат парламента от этой оппозиционной политсилы Василий Боля. Министерство юстиции Молдавии 11 августа обратилось в суд, чтобы добиться роспуска четырех партий, входящих в блок "Победа". "ПДС и Майя Санду еще раз показали, что для них демократия – это всего лишь красивое слово, которое используется в предвыборных кампаниях. На самом деле они боятся оппозиции и делают все возможное, чтобы ее уничтожить. Это не акт правосудия, а политический заказ. Он нарушает не только конституцию Республики Молдова, но и Европейскую конвенцию о правах человека, которая гарантирует свободу объединений", - написал Боля в своем Telegram-канале, комментируя иск минюста. По его словам, власти Молдавии продолжают изобретать новые методы запрета оппозиции, попирая верховенство закона и демократические принципы. "Мотивация их действий проста: кто не согласен с Майей Санду и ее партией, должен замолчать. Тот, кто осмеливается критиковать режим, подвергается нападкам со стороны прокуроров, действиям по специально принятым законам и медийным кампаниям. Это не государственное управление, а откровенное злоупотребление властью", - подчеркнул депутат. Ранее высшая судебная палата Молдавии оставила в силе решение об отказе в регистрации оппозиционного избирательного блока "Победа" для участия в предстоящих выборах. Представители блока заявили о намерении обратиться в международные инстанции, включая Европейский суд по правам человека. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
молдавия
кишинев
гагаузия
КИШИНЕВ, 13 авг - РИА Новости. Обращение минюста Молдавии в суд для роспуска входящих в блок "Победа" партий можно рассматривать только как политический заказ президента республики Майи Санду и партии "Действие и солидарность" (ПДС), заявил депутат парламента от этой оппозиционной политсилы Василий Боля.
Министерство юстиции Молдавии 11 августа обратилось в суд, чтобы добиться роспуска четырех партий, входящих в блок "Победа".
"ПДС и Майя Санду еще раз показали, что для них демократия – это всего лишь красивое слово, которое используется в предвыборных кампаниях. На самом деле они боятся оппозиции и делают все возможное, чтобы ее уничтожить. Это не акт правосудия, а политический заказ. Он нарушает не только конституцию Республики Молдова, но и Европейскую конвенцию о правах человека, которая гарантирует свободу объединений", - написал Боля в своем Telegram-канале, комментируя иск минюста.
По его словам, власти Молдавии продолжают изобретать новые методы запрета оппозиции, попирая верховенство закона и демократические принципы. "Мотивация их действий проста: кто не согласен с Майей Санду и ее партией, должен замолчать. Тот, кто осмеливается критиковать режим, подвергается нападкам со стороны прокуроров, действиям по специально принятым законам и медийным кампаниям. Это не государственное управление, а откровенное злоупотребление властью", - подчеркнул депутат.
Ранее высшая судебная палата Молдавии оставила в силе решение об отказе в регистрации оппозиционного избирательного блока "Победа" для участия в предстоящих выборах. Представители блока заявили о намерении обратиться в международные инстанции, включая Европейский суд по правам человека.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
