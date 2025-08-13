Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Моди готовится встретиться с Трампом в сентябре - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:40 13.08.2025 (обновлено: 07:41 13.08.2025)
https://ria.ru/20250813/modi-2034923291.html
СМИ: Моди готовится встретиться с Трампом в сентябре
СМИ: Моди готовится встретиться с Трампом в сентябре - РИА Новости, 13.08.2025
СМИ: Моди готовится встретиться с Трампом в сентябре
Премьер-министр Индии Нарендра Моди готовится поехать в США на генассамблею ООН в сентябре, встретится с американским президентом Дональдом Трампом для... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T05:40:00+03:00
2025-08-13T07:41:00+03:00
в мире
индия
сша
нью-дели
дональд трамп
нарендра моди
оон
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999314180_0:189:3067:1914_1920x0_80_0_0_e4b27383184032e9d549b3dc6edad31f.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди готовится поехать в США на генассамблею ООН в сентябре, встретится с американским президентом Дональдом Трампом для урегулирования торговых вопросов, сообщает газета Indian Express со ссылкой на источники. "Официальной причиной визита является участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, но ключевой целью станет встреча с... Трампом, урегулирование торговых вопросов и достижение общей позиции по пошлинам", - говорится в публикации. Согласно изданию, визит Моди в США намечен на последнюю неделю сентября. По словам источников газеты, работа над подготовкой визита уже ведется, так как процесс аккредитации и организация самой поездки должны быть завершены уже в августе. В конце июля Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, сославшись на высокие пошлины со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Также он заявил, что Индия должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Пошлина вступила в силу в четверг. При этом ранее Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Эти санкции начинают действовать с 27 августа. Еще до ввода новых санкций США индийские политики и дипломаты считали, что Индия может уладить вопрос с пошлинами Штатов в рамках будущего торгового соглашения. Нью-Дели и Вашингтон провели уже несколько раундов обсуждений контуров будущего торгового соглашения между двумя странами. Главным камнем преткновения, по данным СМИ, остается желание США, чтобы Индия допустила на свой сельскохозяйственный рынок генетически модифицированные культуры. Индия отвергла это предложение, утверждая, что эти культуры могут нанести вред фермерам и повлиять на безопасность пищевых продуктов. Хотя обе стороны пытаются найти общий язык, это требование, как сообщается, продолжает препятствовать достижению окончательного соглашения.
https://ria.ru/20250808/zakupki-2034173221.html
https://ria.ru/20250808/indiya-2034073936.html
индия
сша
нью-дели
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999314180_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_f9375ded3d602cb71e174fbad4fdcd27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, сша, нью-дели, дональд трамп, нарендра моди, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Индия, США, Нью-Дели, Дональд Трамп, Нарендра Моди, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
СМИ: Моди готовится встретиться с Трампом в сентябре

Indian Express: Моди готовится встретиться с Трампом в США в сентябре

© Alex BrandonНарендра Моди
Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© Alex Brandon
Нарендра Моди. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди готовится поехать в США на генассамблею ООН в сентябре, встретится с американским президентом Дональдом Трампом для урегулирования торговых вопросов, сообщает газета Indian Express со ссылкой на источники.
"Официальной причиной визита является участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, но ключевой целью станет встреча с... Трампом, урегулирование торговых вопросов и достижение общей позиции по пошлинам", - говорится в публикации.
Индийский флаг на фоне Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Минобороны Индии опровергло информацию о приостановке закупок оружия у США
8 августа, 15:53
Согласно изданию, визит Моди в США намечен на последнюю неделю сентября. По словам источников газеты, работа над подготовкой визита уже ведется, так как процесс аккредитации и организация самой поездки должны быть завершены уже в августе.
В конце июля Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, сославшись на высокие пошлины со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Также он заявил, что Индия должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Пошлина вступила в силу в четверг. При этом ранее Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Эти санкции начинают действовать с 27 августа.
Еще до ввода новых санкций США индийские политики и дипломаты считали, что Индия может уладить вопрос с пошлинами Штатов в рамках будущего торгового соглашения.
Нью-Дели и Вашингтон провели уже несколько раундов обсуждений контуров будущего торгового соглашения между двумя странами. Главным камнем преткновения, по данным СМИ, остается желание США, чтобы Индия допустила на свой сельскохозяйственный рынок генетически модифицированные культуры. Индия отвергла это предложение, утверждая, что эти культуры могут нанести вред фермерам и повлиять на безопасность пищевых продуктов. Хотя обе стороны пытаются найти общий язык, это требование, как сообщается, продолжает препятствовать достижению окончательного соглашения.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Премьер Индии обсудит с правительством последствия повышения тарифов США
8 августа, 09:04
 
В миреИндияСШАНью-ДелиДональд ТрампНарендра МодиООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала