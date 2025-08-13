https://ria.ru/20250813/mizulina-2035002545.html

Мизулина рассказала о киберугрозах для детей в интернете

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина рассказала, что участились случаи вербовки детей в социальных сетях и мессенджерах, отметив, что это связано, в том числе, с деятельностью ВСУ Украины. Круглый стол "Цифровое пространство для детей: безопасность, общение, рынок детского контента и семейного просмотра" прошел в среду в Москве в Общественной палате РФ (ОП РФ). "Многие дети сталкиваются с различными киберугрозами на просторах интернета, такими как фейки, мошенничество, распространение наркотических веществ, игровая зависимость, кибербуллинг и многие другие проблемы. В последнее время участились и случаи вербовки детей в социальных сетях и мессенджерах, что в том числе связано и с активной деятельностью наших противников, то есть в первую очередь, конечно, ВСУ Украины", - сказала Мизулина в ходе круглого стола. Глава "Лиги безопасного интернета" также отметила, что на данный момент интернет стал пространством возможностей, но вместе с тем и пространством большого количества угроз. "В первую очередь с этим сталкивается подрастающее поколение. Конечно, с одной стороны, контент – это образование, просвещение, развлечение, досуг. С другой стороны, мошенники, провокаторы, преступники, сталкеры используют полученный в открытом доступе контент или воздействуют через него. Идет на деле настоящая борьба за умы и ценности наших детей", - добавила Мизулина. Мизулина подчеркнула, что в последнее время большое количество угроз несут в себе иностранные площадки. По её словам, одна из ключевых проблем таких платформ - это вовлечение детей в диверсионную преступную деятельность, в продажу наркотических веществ через различные социальные сети и мессенджеры. "Это и диверсии на железных дорогах, это и поджоги военкоматов, банкоматов, это и ситуации, связанные с поджогом вертолетов и многое-многое другое, что постоянно, к сожалению, в последние годы происходит в нашей жизни. По нашим данным… количество таких преступлений резко выросло в последние годы. Провокаторы активно стараются вступить в диалог, в контакт с подростками, со студентами и затянуть их в совершение таких опасных преступлений", - сказала Мизулина. Она отметила, что многие из таких провокаторов на данный момент недоступны, в силу того, что многие из них находятся на территории Украины.

