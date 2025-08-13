https://ria.ru/20250813/minsk-2035034581.html

Минск пригласил иностранных наблюдателей на учения "Запад-2025"

Минск пригласил иностранных наблюдателей на учения "Запад-2025" - РИА Новости, 13.08.2025

Минск пригласил иностранных наблюдателей на учения "Запад-2025"

Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что Минск пригласил широкий круг иностранных наблюдателей на белорусско-российские учения "Запад-2025" в... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T15:28:00+03:00

2025-08-13T15:28:00+03:00

2025-08-13T15:29:00+03:00

в мире

белоруссия

минск

европа

виктор хренин

шос

одкб

снг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937164673_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_2dc88912908575fc9b41afccd76298b1.jpg

МИНСК, 13 авг – РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что Минск пригласил широкий круг иностранных наблюдателей на белорусско-российские учения "Запад-2025" в сентябре как шаг для снижения военной напряженности в регионе, надеется на ответные шаги соседних стран. "Мы делаем первый шаг, хотелось бы ждать ответных шагов от наших соседей", - приводит слова министра госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте. Глава минобороны напомнил, что направлены приглашения наблюдать за учениями всем государствам-членам Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности в Европе, а это 56 стран. "Всем им направлены приглашения. Пока мы ждем ответов и думаю, что до 20 августа все они поступят от тех, кто хочет прибыть и наблюдать за нашими учениями", - сказал Хренин. Кроме этого, по его словам, в рамках двустороннего международного военного сотрудничества направлены приглашения еще 25 странам. "Это в основном участники ШОС, ОДКБ, СНГ и, конечно, дружественные нам страны. Это сделано для того, чтобы их представители либо руководители оборонных ведомств, если будет такая возможность, прибыли и понаблюдали за нашими учениями. Но это тоже не все. У нас в стране находится более 30 представителей военных атташе, из них 9 стран — НАТО. У них тоже будет возможность наблюдать за нашими учениями", - продолжил белорусский министр. "Тем самым мы еще раз подчеркиваем свое миролюбие, открытость и то, что мы действительно хотим снизить военную напряженность, которую, к сожалению, видим и чувствуем", - сказал он. Белорусско-российские учения "Запад-2025" пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября, сообщил ранее начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко. Их цель — проверка возможностей Белоруссии и Российской Федерации по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Представитель минобороны подчеркивал, что Минск пригласил на белорусско-российские учения иностранных наблюдателей, в том числе всех без исключения членов Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности в Европе, а также представителей ряда других стран и международных организаций.

https://ria.ru/20250813/belorussija-2035031930.html

https://ria.ru/20250813/belorussiya-2035013827.html

белоруссия

минск

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, минск, европа, виктор хренин, шос, одкб, снг