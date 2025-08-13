Рейтинг@Mail.ru
15:28 13.08.2025 (обновлено: 15:29 13.08.2025)
Минск пригласил иностранных наблюдателей на учения "Запад-2025"
в мире
белоруссия
минск
европа
виктор хренин
шос
одкб
снг
МИНСК, 13 авг – РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что Минск пригласил широкий круг иностранных наблюдателей на белорусско-российские учения "Запад-2025" в сентябре как шаг для снижения военной напряженности в регионе, надеется на ответные шаги соседних стран. "Мы делаем первый шаг, хотелось бы ждать ответных шагов от наших соседей", - приводит слова министра госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте. Глава минобороны напомнил, что направлены приглашения наблюдать за учениями всем государствам-членам Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности в Европе, а это 56 стран. "Всем им направлены приглашения. Пока мы ждем ответов и думаю, что до 20 августа все они поступят от тех, кто хочет прибыть и наблюдать за нашими учениями", - сказал Хренин. Кроме этого, по его словам, в рамках двустороннего международного военного сотрудничества направлены приглашения еще 25 странам. "Это в основном участники ШОС, ОДКБ, СНГ и, конечно, дружественные нам страны. Это сделано для того, чтобы их представители либо руководители оборонных ведомств, если будет такая возможность, прибыли и понаблюдали за нашими учениями. Но это тоже не все. У нас в стране находится более 30 представителей военных атташе, из них 9 стран — НАТО. У них тоже будет возможность наблюдать за нашими учениями", - продолжил белорусский министр. "Тем самым мы еще раз подчеркиваем свое миролюбие, открытость и то, что мы действительно хотим снизить военную напряженность, которую, к сожалению, видим и чувствуем", - сказал он. Белорусско-российские учения "Запад-2025" пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября, сообщил ранее начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко. Их цель — проверка возможностей Белоруссии и Российской Федерации по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Представитель минобороны подчеркивал, что Минск пригласил на белорусско-российские учения иностранных наблюдателей, в том числе всех без исключения членов Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности в Европе, а также представителей ряда других стран и международных организаций.
белоруссия
минск
европа
© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Белоруссии
Государственные флаги России и Белоруссии . Архивное фото
МИНСК, 13 авг – РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что Минск пригласил широкий круг иностранных наблюдателей на белорусско-российские учения "Запад-2025" в сентябре как шаг для снижения военной напряженности в регионе, надеется на ответные шаги соседних стран.
"Мы делаем первый шаг, хотелось бы ждать ответных шагов от наших соседей", - приводит слова министра госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте.
В Белоруссию прибыл первый эшелон с военнослужащими Российской Федерации и техникой для участия в совместном стратегическом учении Запад-2025 - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Российские военные прибыли в Белоруссию на учения "Запад-2025"
Вчера, 15:17
Глава минобороны напомнил, что направлены приглашения наблюдать за учениями всем государствам-членам Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности в Европе, а это 56 стран.
"Всем им направлены приглашения. Пока мы ждем ответов и думаю, что до 20 августа все они поступят от тех, кто хочет прибыть и наблюдать за нашими учениями", - сказал Хренин.
Кроме этого, по его словам, в рамках двустороннего международного военного сотрудничества направлены приглашения еще 25 странам. "Это в основном участники ШОС, ОДКБ, СНГ и, конечно, дружественные нам страны. Это сделано для того, чтобы их представители либо руководители оборонных ведомств, если будет такая возможность, прибыли и понаблюдали за нашими учениями. Но это тоже не все. У нас в стране находится более 30 представителей военных атташе, из них 9 стран — НАТО. У них тоже будет возможность наблюдать за нашими учениями", - продолжил белорусский министр.
"Тем самым мы еще раз подчеркиваем свое миролюбие, открытость и то, что мы действительно хотим снизить военную напряженность, которую, к сожалению, видим и чувствуем", - сказал он.
Белорусско-российские учения "Запад-2025" пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября, сообщил ранее начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко. Их цель — проверка возможностей Белоруссии и Российской Федерации по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Представитель минобороны подчеркивал, что Минск пригласил на белорусско-российские учения иностранных наблюдателей, в том числе всех без исключения членов Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности в Европе, а также представителей ряда других стран и международных организаций.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Белоруссия следит за учениями НАТО, заявило Минобороны страны
Вчера, 14:26
 
