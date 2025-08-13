Минпромторг в ближайшее время создаст канал в мессенджере MAX

https://ria.ru/20250813/minpromtorg-2035126519.html

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Официальный канал Минпромторга России в национальном мессенджере MAX появится в ближайшее время, рассказал РИА Новости пресс-секретарь министра промышленности и торговли Дмитрий Лысков.Подпишитесь на канал РИА Новости в МАХ>>>"Да, работаем над этим. В ближайшее время появится", — ответил он на вопрос о том, планирует ли ведомство создать официальный канал в MAX и когда он появится.В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы MAX, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.В июле правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе MAX, — ею станет дочка VK "Коммуникационная платформа".

