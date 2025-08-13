https://ria.ru/20250813/minoborony-2035068427.html
В Минобороны рассказали о реализации инициатив, озвученных военкорами
Более 130 инициатив, озвученных на встречах министра обороны РФ Андрея Белоусова и военкоров, уже были реализованы, сообщили РИА Новости в оборонном ведомстве. РИА Новости, 13.08.2025
специальная военная операция на украине
россия
андрей белоусов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035058999_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e9b92c66c6793cc0912407f1ec5ba7f5.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Более 130 инициатив, озвученных на встречах министра обороны РФ Андрея Белоусова и военкоров, уже были реализованы, сообщили РИА Новости в оборонном ведомстве. В среду Белоусов провел встречу с военными корреспондентами, работающими в зоне СВО. "К настоящему времени в результате проведенных встреч военным ведомством уже реализовано более 130 инициатив, озвученных военкорами", - сообщили в МО РФ.
россия
