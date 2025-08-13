Рейтинг@Mail.ru
17:02 13.08.2025
В Минобороны рассказали о реализации инициатив, озвученных военкорами
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Более 130 инициатив, озвученных на встречах министра обороны РФ Андрея Белоусова и военкоров, уже были реализованы, сообщили РИА Новости в оборонном ведомстве. В среду Белоусов провел встречу с военными корреспондентами, работающими в зоне СВО. "К настоящему времени в результате проведенных встреч военным ведомством уже реализовано более 130 инициатив, озвученных военкорами", - сообщили в МО РФ.
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Более 130 инициатив, озвученных на встречах министра обороны РФ Андрея Белоусова и военкоров, уже были реализованы, сообщили РИА Новости в оборонном ведомстве.
В среду Белоусов провел встречу с военными корреспондентами, работающими в зоне СВО.
"К настоящему времени в результате проведенных встреч военным ведомством уже реализовано более 130 инициатив, озвученных военкорами", - сообщили в МО РФ.
Фильм о Ростиславе Журавлеве - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Коллеги и родственники рассказали о военкоре Ростиславе Журавлеве
22 июля, 09:00
 
