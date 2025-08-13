https://ria.ru/20250813/minoborony-2035068427.html

В Минобороны рассказали о реализации инициатив, озвученных военкорами

специальная военная операция на украине

россия

андрей белоусов

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Более 130 инициатив, озвученных на встречах министра обороны РФ Андрея Белоусова и военкоров, уже были реализованы, сообщили РИА Новости в оборонном ведомстве. В среду Белоусов провел встречу с военными корреспондентами, работающими в зоне СВО. "К настоящему времени в результате проведенных встреч военным ведомством уже реализовано более 130 инициатив, озвученных военкорами", - сообщили в МО РФ.

россия

россия, андрей белоусов