ПВО ночью уничтожила 46 украинских беспилотников
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:11 13.08.2025 (обновлено: 11:38 13.08.2025)
ПВО ночью уничтожила 46 украинских беспилотников
Российская ПВО сбила за ночь 46 украинских беспилотников над семью регионами и акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны.
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российская ПВО сбила за ночь 46 украинских беспилотников над семью регионами и акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи с 22.35 12 августа до 06.05 мск 13 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Бойцы сбили:Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки беспилотников в Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах. Пострадавших и разрушений нет.В Краснодарском крае обломки БПЛА упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани, загорелась "Газель", пострадавших нет, сообщил региональный оперативный штаб.В Волгограде обломки беспилотника упали на крышу 16-этажного жилого дома. Жильцов эвакуировали для обследования здания саперами.Украинские боевики ежедневно наносят удары по гражданским объектам в приграничных регионах. Российские военные в ответ бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" . Архивное фото
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российская ПВО сбила за ночь 46 украинских беспилотников над семью регионами и акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи с 22.35 12 августа до 06.05 мск 13 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.
Бойцы сбили:
Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки беспилотников в Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах. Пострадавших и разрушений нет.
