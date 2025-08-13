https://ria.ru/20250813/minoborony-2034928115.html

ПВО ночью уничтожила 46 украинских беспилотников

Российская ПВО сбила за ночь 46 украинских беспилотников над семью регионами и акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 13.08.2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900121660_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_6ac971df1a892fd1629efadf20e9b9b3.jpg

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российская ПВО сбила за ночь 46 украинских беспилотников над семью регионами и акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи с 22.35 12 августа до 06.05 мск 13 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Бойцы сбили:Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки беспилотников в Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах. Пострадавших и разрушений нет.В Краснодарском крае обломки БПЛА упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани, загорелась "Газель", пострадавших нет, сообщил региональный оперативный штаб.В Волгограде обломки беспилотника упали на крышу 16-этажного жилого дома. Жильцов эвакуировали для обследования здания саперами.Украинские боевики ежедневно наносят удары по гражданским объектам в приграничных регионах. Российские военные в ответ бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

Новости

