В МИД заявили о неизменности позиции России по Украине - РИА Новости, 13.08.2025
13:06 13.08.2025
В МИД заявили о неизменности позиции России по Украине
В МИД заявили о неизменности позиции России по Украине - РИА Новости, 13.08.2025
В МИД заявили о неизменности позиции России по Украине
Принципиальная позиция РФ по урегулированию на Украине неизменна, ее озвучил российский лидер Владимир Путин в июне 2024 год, заявил заместитель директора... РИА Новости, 13.08.2025
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Принципиальная позиция РФ по урегулированию на Украине неизменна, ее озвучил российский лидер Владимир Путин в июне 2024 год, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев. "Что касается принципиальной позиции по урегулированию кризиса…, позиция России неизменна, и она... была озвучена в этом зале чуть больше года назад, 14 июня 2024 года", - сказал он в ходе брифинга. Как отметил Фадеев, положение о нейтральном внеблоковом безъядерном статусе зафиксировано в декларации о суверенитете Украину. "Возврат Украины к истокам собственной государственности, включая нейтральный внеблоковый статус, – это лучшая гарантия надежного и долгосрочного мира, а также объективная предпосылка для скорейшего достижения урегулирования", - подчеркнул он. В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
В МИД заявили о неизменности позиции России по Украине

В МИД заявили о неизменности позиции России по урегулированию на Украине

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Принципиальная позиция РФ по урегулированию на Украине неизменна, ее озвучил российский лидер Владимир Путин в июне 2024 год, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.
“Что касается принципиальной позиции по урегулированию кризиса…, позиция России неизменна, и она... была озвучена в этом зале чуть больше года назад, 14 июня 2024 года”, - сказал он в ходе брифинга.
Как отметил Фадеев, положение о нейтральном внеблоковом безъядерном статусе зафиксировано в декларации о суверенитете Украину.
“Возврат Украины к истокам собственной государственности, включая нейтральный внеблоковый статус, – это лучшая гарантия надежного и долгосрочного мира, а также объективная предпосылка для скорейшего достижения урегулирования”, - подчеркнул он.
В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
