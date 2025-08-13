Рейтинг@Mail.ru
МИД раскрыл решающий фактор организации встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:50 13.08.2025
https://ria.ru/20250813/mid-2034987657.html
МИД раскрыл решающий фактор организации встречи Путина и Трампа
МИД раскрыл решающий фактор организации встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 13.08.2025
МИД раскрыл решающий фактор организации встречи Путина и Трампа
Воля лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа стала решающим фактором организации российско-американского саммита, заявил заместитель директора... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T12:50:00+03:00
2025-08-13T12:50:00+03:00
в мире
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_0:53:1880:1111_1920x0_80_0_0_5167703d9ab3b86c48c47e4053883710.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Воля лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа стала решающим фактором организации российско-американского саммита, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев. "В данном случае решающим на наш взгляд (фактором - ред.) является именно воля лидеров - президента России и президента США. Именно благодаря их импульсу эта встреча готовится к проведению", - сказал он в ходе брифинга в среду. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.
https://ria.ru/20250812/vopros-2034660352.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_135:0:1682:1160_1920x0_80_0_0_ee919090e7004ba7fdc5873b07e2cf98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), встреча путина и трампа на аляске
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Встреча Путина и Трампа на Аляске
МИД раскрыл решающий фактор организации встречи Путина и Трампа

МИД: воля Путина и Трампа стала решающим фактором организации их встречи

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© Фото : Администрация Президента России
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Воля лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа стала решающим фактором организации российско-американского саммита, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.
"В данном случае решающим на наш взгляд (фактором - ред.) является именно воля лидеров - президента России и президента США. Именно благодаря их импульсу эта встреча готовится к проведению", - сказал он в ходе брифинга в среду.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Трамп и Путин зададут Европе всего один вопрос
12 августа, 08:00
 
В миреСШАРоссияДональд ТрампВладимир ПутинМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Встреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала