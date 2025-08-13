https://ria.ru/20250813/mid-2034987657.html

МИД раскрыл решающий фактор организации встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Воля лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа стала решающим фактором организации российско-американского саммита, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев. "В данном случае решающим на наш взгляд (фактором - ред.) является именно воля лидеров - президента России и президента США. Именно благодаря их импульсу эта встреча готовится к проведению", - сказал он в ходе брифинга в среду. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.

