Россия проинформирует об ответных мерах на высылку дипломата из Эстонии - РИА Новости, 13.08.2025
12:48 13.08.2025
Россия проинформирует об ответных мерах на высылку дипломата из Эстонии
Россия проинформирует об ответных мерах на высылку дипломата из Эстонии
Россия своевременно проинформирует об ответных мерах на высылку российского дипломата из Эстонии, сообщил заместитель директора департамента информации и печати РИА Новости, 13.08.2025
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Россия своевременно проинформирует об ответных мерах на высылку российского дипломата из Эстонии, сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев. Ранее в среду МИД Эстонии заявил, что объявляет персоной нон грата первого секретаря аппарата посольства России в стране. "Это не первое враждебное действие со стороны Эстонии, мы к этому уже привыкли. ... Что касается ответных шагов, то обычно они прорабатываются некоторое время, и потом обнародуются. Мы своевременно предоставим комментарий относительно того, какие меры примем в отношении эстонских дипломатов", - сказал Фадеев на брифинге в среду.
в мире, россия, эстония, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Эстония, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия проинформирует об ответных мерах на высылку дипломата из Эстонии

МИД: РФ своевременно проинформирует об ответе на высылку российского из Эстонии

Здание Министерства иностранных дел и Водовзводная башня Московского Кремля
Здание Министерства иностранных дел и Водовзводная башня Московского Кремля
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел и Водовзводная башня Московского Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Россия своевременно проинформирует об ответных мерах на высылку российского дипломата из Эстонии, сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.
Ранее в среду МИД Эстонии заявил, что объявляет персоной нон грата первого секретаря аппарата посольства России в стране.
"Это не первое враждебное действие со стороны Эстонии, мы к этому уже привыкли. ... Что касается ответных шагов, то обычно они прорабатываются некоторое время, и потом обнародуются. Мы своевременно предоставим комментарий относительно того, какие меры примем в отношении эстонских дипломатов", - сказал Фадеев на брифинге в среду.
Государственный флаг Эстонии
Посольство в Эстонии ответило на вопрос о приговоре россиянину
1 августа, 16:32
 
В миреРоссияЭстонияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
