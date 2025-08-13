https://ria.ru/20250813/mid-2034986802.html

Россия проинформирует об ответных мерах на высылку дипломата из Эстонии

Россия проинформирует об ответных мерах на высылку дипломата из Эстонии - РИА Новости, 13.08.2025

Россия проинформирует об ответных мерах на высылку дипломата из Эстонии

Россия своевременно проинформирует об ответных мерах на высылку российского дипломата из Эстонии, сообщил заместитель директора департамента информации и печати РИА Новости, 13.08.2025

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Россия своевременно проинформирует об ответных мерах на высылку российского дипломата из Эстонии, сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев. Ранее в среду МИД Эстонии заявил, что объявляет персоной нон грата первого секретаря аппарата посольства России в стране. "Это не первое враждебное действие со стороны Эстонии, мы к этому уже привыкли. ... Что касается ответных шагов, то обычно они прорабатываются некоторое время, и потом обнародуются. Мы своевременно предоставим комментарий относительно того, какие меры примем в отношении эстонских дипломатов", - сказал Фадеев на брифинге в среду.

