Кишинев раскручивает антироссийскую истерию на фоне выборов, заявили в МИД - РИА Новости, 13.08.2025
12:44 13.08.2025
Кишинев раскручивает антироссийскую истерию на фоне выборов, заявили в МИД
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Кишинев все более активно раскручивает антироссийскую истерию на фоне приближающихся сентябрьских выборов в парламент Молдавии, власти страны предпочитают вместо решения проблем, запугивать граждан "вымышленными угрозами со стороны Кремля", заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев. "По мере приближения к сентябрьским выборам в парламент Молдавии, официальный Кишинев все более активно раскручивает антироссийскую истерию вместо того, чтобы заниматься исправлением бедственного социально-экономического положения в стране, молдавские власти предпочитают запугивать своих граждан вымышленными угрозами со стороны Кремля", - сказал Фадеев на брифинге. Ранее Высшая судебная палата Молдавии оставила в силе решение об отказе в регистрации оппозиционного избирательного блока "Победа" для участия в предстоящих выборах. Представители блока заявили о намерении обратиться в международные инстанции, включая Европейский суд по правам человека. Суд в Кишиневе 5 августа приговорил главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с нее 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии "Шор". Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. Сторонники Гуцул намерены устраивать ежедневные акции в ее поддержку. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо Гуцул уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Кишинев раскручивает антироссийскую истерию на фоне выборов, заявили в МИД

МИД России обвинил Кишинев в раскручивании антироссийской истерии

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Кишинев все более активно раскручивает антироссийскую истерию на фоне приближающихся сентябрьских выборов в парламент Молдавии, власти страны предпочитают вместо решения проблем, запугивать граждан "вымышленными угрозами со стороны Кремля", заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.
"По мере приближения к сентябрьским выборам в парламент Молдавии, официальный Кишинев все более активно раскручивает антироссийскую истерию вместо того, чтобы заниматься исправлением бедственного социально-экономического положения в стране, молдавские власти предпочитают запугивать своих граждан вымышленными угрозами со стороны Кремля", - сказал Фадеев на брифинге.
Ранее Высшая судебная палата Молдавии оставила в силе решение об отказе в регистрации оппозиционного избирательного блока "Победа" для участия в предстоящих выборах. Представители блока заявили о намерении обратиться в международные инстанции, включая Европейский суд по правам человека.
Суд в Кишиневе 5 августа приговорил главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с нее 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии "Шор". Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. Сторонники Гуцул намерены устраивать ежедневные акции в ее поддержку.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо Гуцул уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
