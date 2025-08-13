https://ria.ru/20250813/mid-2034985657.html
Осло пытается укрепить суверенитет над Шпицбергеном, заявили в МИД
Осло пытается укрепить суверенитет над Шпицбергеном, заявили в МИД
МОСКВА, 13 авг– РИА Новости. Москва фиксирует нарастающие усилия Осло по укреплению суверенитета над архипелагом Шпицберген в нарушение договора о его использовании, сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев. "Мы фиксируем нарастающие усилия норвежских властей по укреплению своего суверенитета над архипелагом (Шпицбергеном - ред.) в нарушение договора и в ущерб нашим интересам. Вводятся все новые ограничения на осуществление Россией хозяйственной деятельности и научной активности", - сказал Фадеев на брифинге в среду. Он напомнил, что 100 лет назад вступил в силу договор о Шпицбергене, подписанный в Париже: он остается ключевым многосторонним соглашением, регулирующим разноплановую деятельность его государств-участников на Шпицбергене и в прилегающих морских акваториях. "Принципиально важно, что договаривавшиеся стороны согласились передать Норвегии суверенитет над Шпицбергеном на определенных условиях, закрепленных этим договором 1920 года, в частности, гарантировался одинаково свободный доступ для граждан и организаций его сторон в воды, порты и фьорды архипелага", - подчеркнул Фадеев.
