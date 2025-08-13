https://ria.ru/20250813/mid-2034985657.html

Осло пытается укрепить суверенитет над Шпицбергеном, заявили в МИД

Осло пытается укрепить суверенитет над Шпицбергеном, заявили в МИД - РИА Новости, 13.08.2025

Осло пытается укрепить суверенитет над Шпицбергеном, заявили в МИД

Москва фиксирует нарастающие усилия Осло по укреплению суверенитета над архипелагом Шпицберген в нарушение договора о его использовании, сообщил заместитель... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T12:42:00+03:00

2025-08-13T12:42:00+03:00

2025-08-13T12:42:00+03:00

шпицберген

россия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268429_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_42548bd8b103d1bd41bae21bad7ec2da.jpg

МОСКВА, 13 авг– РИА Новости. Москва фиксирует нарастающие усилия Осло по укреплению суверенитета над архипелагом Шпицберген в нарушение договора о его использовании, сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев. "Мы фиксируем нарастающие усилия норвежских властей по укреплению своего суверенитета над архипелагом (Шпицбергеном - ред.) в нарушение договора и в ущерб нашим интересам. Вводятся все новые ограничения на осуществление Россией хозяйственной деятельности и научной активности", - сказал Фадеев на брифинге в среду. Он напомнил, что 100 лет назад вступил в силу договор о Шпицбергене, подписанный в Париже: он остается ключевым многосторонним соглашением, регулирующим разноплановую деятельность его государств-участников на Шпицбергене и в прилегающих морских акваториях. "Принципиально важно, что договаривавшиеся стороны согласились передать Норвегии суверенитет над Шпицбергеном на определенных условиях, закрепленных этим договором 1920 года, в частности, гарантировался одинаково свободный доступ для граждан и организаций его сторон в воды, порты и фьорды архипелага", - подчеркнул Фадеев.

https://ria.ru/20250813/mid-2034981428.html

https://ria.ru/20250812/nato-2034736474.html

шпицберген

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шпицберген, россия, москва