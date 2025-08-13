https://ria.ru/20250813/mid-2034983894.html
В МИД отреагировали на встречу европейских и украинских представителей
В МИД отреагировали на встречу европейских и украинских представителей - РИА Новости, 13.08.2025
В МИД отреагировали на встречу европейских и украинских представителей
Встреча Европы и Киева по Украине является политически и практически ничтожным действием, Евросоюз фактически саботирует мирные усилия США и РФ, заявил... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T12:32:00+03:00
2025-08-13T12:32:00+03:00
2025-08-13T12:45:00+03:00
россия
украина
европа
евросоюз
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268429_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_42548bd8b103d1bd41bae21bad7ec2da.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Встреча Европы и Киева по Украине является политически и практически ничтожным действием, Евросоюз фактически саботирует мирные усилия США и РФ, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев."В данном случае мы рассматриваем выпрашиваемые европейцами консультации как политически и практически ничтожное действие. Европейцы на словах поддерживают дипломатические усилия Вашингтона и Москвы по урегулированию кризиса вокруг Украины, фактически же Евросоюз их саботирует", - сказал Фадеев на брифинге.Он добавил, что "ЕСовская риторика о мнимой поддержке поиска путей мирного урегулирования" - это лишь попытка "замотать процесс урегулирования", в Брюсселе это и не скрывают. По словам Фадеева, Москва полагает, что эскалация украинского конфликта для ряда европейских правительств - единственная возможность оправдать перед своими гражданами форсированные инвестиции в форсированную милитаризацию и стагнацию экономики."Мы в любом случае будем следить за действиями европейских стран в связи с предстоящим саммитом (России и США - ред.) и рассчитываем на то, что не будет предприниматься никаких шагов, которые препятствовали бы его проведению и достижению конструктивных договоренностей", - заключил Фадеев.
https://ria.ru/20250813/hill-2034966618.html
россия
украина
европа
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268429_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_1f6dd718fcb20c3a72c0c7b831a2a42f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, европа, евросоюз, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Украина, Европа, Евросоюз, США, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД отреагировали на встречу европейских и украинских представителей
МИД России обвинил Евросоюз в саботаже усилий РФ и США