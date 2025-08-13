Рейтинг@Mail.ru
В МИД отреагировали на встречу европейских и украинских представителей - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:32 13.08.2025 (обновлено: 12:45 13.08.2025)
https://ria.ru/20250813/mid-2034983894.html
В МИД отреагировали на встречу европейских и украинских представителей
В МИД отреагировали на встречу европейских и украинских представителей - РИА Новости, 13.08.2025
В МИД отреагировали на встречу европейских и украинских представителей
Встреча Европы и Киева по Украине является политически и практически ничтожным действием, Евросоюз фактически саботирует мирные усилия США и РФ, заявил... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T12:32:00+03:00
2025-08-13T12:45:00+03:00
россия
украина
европа
евросоюз
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268429_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_42548bd8b103d1bd41bae21bad7ec2da.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Встреча Европы и Киева по Украине является политически и практически ничтожным действием, Евросоюз фактически саботирует мирные усилия США и РФ, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев."В данном случае мы рассматриваем выпрашиваемые европейцами консультации как политически и практически ничтожное действие. Европейцы на словах поддерживают дипломатические усилия Вашингтона и Москвы по урегулированию кризиса вокруг Украины, фактически же Евросоюз их саботирует", - сказал Фадеев на брифинге.Он добавил, что "ЕСовская риторика о мнимой поддержке поиска путей мирного урегулирования" - это лишь попытка "замотать процесс урегулирования", в Брюсселе это и не скрывают. По словам Фадеева, Москва полагает, что эскалация украинского конфликта для ряда европейских правительств - единственная возможность оправдать перед своими гражданами форсированные инвестиции в форсированную милитаризацию и стагнацию экономики."Мы в любом случае будем следить за действиями европейских стран в связи с предстоящим саммитом (России и США - ред.) и рассчитываем на то, что не будет предприниматься никаких шагов, которые препятствовали бы его проведению и достижению конструктивных договоренностей", - заключил Фадеев.
https://ria.ru/20250813/hill-2034966618.html
россия
украина
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268429_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_1f6dd718fcb20c3a72c0c7b831a2a42f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, европа, евросоюз, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Украина, Европа, Евросоюз, США, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД отреагировали на встречу европейских и украинских представителей

МИД России обвинил Евросоюз в саботаже усилий РФ и США

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Встреча Европы и Киева по Украине является политически и практически ничтожным действием, Евросоюз фактически саботирует мирные усилия США и РФ, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.
"В данном случае мы рассматриваем выпрашиваемые европейцами консультации как политически и практически ничтожное действие. Европейцы на словах поддерживают дипломатические усилия Вашингтона и Москвы по урегулированию кризиса вокруг Украины, фактически же Евросоюз их саботирует", - сказал Фадеев на брифинге.
Он добавил, что "ЕСовская риторика о мнимой поддержке поиска путей мирного урегулирования" - это лишь попытка "замотать процесс урегулирования", в Брюсселе это и не скрывают. По словам Фадеева, Москва полагает, что эскалация украинского конфликта для ряда европейских правительств - единственная возможность оправдать перед своими гражданами форсированные инвестиции в форсированную милитаризацию и стагнацию экономики.
"Мы в любом случае будем следить за действиями европейских стран в связи с предстоящим саммитом (России и США - ред.) и рассчитываем на то, что не будет предприниматься никаких шагов, которые препятствовали бы его проведению и достижению конструктивных договоренностей", - заключил Фадеев.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
СМИ: ход Трампа против Зеленского напугал Европу
Вчера, 11:28
 
РоссияУкраинаЕвропаЕвросоюзСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала