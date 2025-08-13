https://ria.ru/20250813/mid-2034983894.html

В МИД отреагировали на встречу европейских и украинских представителей

В МИД отреагировали на встречу европейских и украинских представителей

В МИД отреагировали на встречу европейских и украинских представителей

Встреча Европы и Киева по Украине является политически и практически ничтожным действием, Евросоюз фактически саботирует мирные усилия США и РФ, заявил...

2025-08-13T12:32:00+03:00

2025-08-13T12:32:00+03:00

2025-08-13T12:45:00+03:00

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Встреча Европы и Киева по Украине является политически и практически ничтожным действием, Евросоюз фактически саботирует мирные усилия США и РФ, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев."В данном случае мы рассматриваем выпрашиваемые европейцами консультации как политически и практически ничтожное действие. Европейцы на словах поддерживают дипломатические усилия Вашингтона и Москвы по урегулированию кризиса вокруг Украины, фактически же Евросоюз их саботирует", - сказал Фадеев на брифинге.Он добавил, что "ЕСовская риторика о мнимой поддержке поиска путей мирного урегулирования" - это лишь попытка "замотать процесс урегулирования", в Брюсселе это и не скрывают. По словам Фадеева, Москва полагает, что эскалация украинского конфликта для ряда европейских правительств - единственная возможность оправдать перед своими гражданами форсированные инвестиции в форсированную милитаризацию и стагнацию экономики."Мы в любом случае будем следить за действиями европейских стран в связи с предстоящим саммитом (России и США - ред.) и рассчитываем на то, что не будет предприниматься никаких шагов, которые препятствовали бы его проведению и достижению конструктивных договоренностей", - заключил Фадеев.

