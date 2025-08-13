https://ria.ru/20250813/mid-2034981428.html
МИД назвал милитаризацию Шпицбергена Норвегией неприемлемой
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Линия Осло на милитаризацию Шпицбергена неприемлема, ряд объектов используется НАТО в военных целях, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев."Считаем категорически неприемлемой избранную норвежскими властями линию на милитаризацию Шпицбергена, демонстрирующую грубое пренебрежение договором 1920 года. Своими провокационными действиями Осло нагнетает вокруг архипелага атмосферу конфронтационности", - сказал он в ходе брифинга.Как отмечает Фадеев, на Шпицбергене увеличилось число визитов норвежских военных самолетов, а ряд объектов, включая гражданский аэропорт и спутниковую станцию, используются в двойном назначении."Российская сторона ожидает, что норвежцы пересмотрят свое политизированное неконструктивное отношение и подходы и вернутся к добросовестному выполнению взятых на себя сто лет назад обязательств", - отметил он.По словам Фадеева, российское присутствие на Шпицбергене будет и далее развиваться в туристической, транспортной областях, будет расширяться научно-исследовательская деятельность.Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане. Шпицбергенский трактат 1920 года определил международно-правовой статус архипелага Шпицберген. Он установил суверенитет Норвегии над этой территорией, считавшейся ранее ничей, а государствам-участникам договора, к которым относится и Россия, предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. Шпицберген обладает особым статусом и открыт для безвизового посещения гражданами государств-участниц Шпицбергенского трактата.
