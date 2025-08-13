В Госдуме заявили, что на иностранные мессенджеры невозможно повлиять
Боярский: на иностранные мессенджеры нельзя повлиять с точки зрения безопасности
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. На иностранные мессенджеры невозможно повлиять с точки зрения обеспечения безопасности граждан России, кроме того, они не выполняют требования законодательства РФ и саботируют оперативные предписания, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.
В среду Роскомнадзор сообщил, что меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская) применяются в РФ для противодействия преступникам. Минцифры объяснило, что такая мера положительно повлияет на снижение числа звонков мошенников. Доступ к услугам звонков в Telegram и WhatsApp будет восстановлен, если владельцы мессенджеров выполнят требования российского законодательства, добавили в министерстве.
"Иностранные мессенджеры стали, пожалуй, единственным пространством, на которое невозможно повлиять с точки зрения обеспечения безопасности граждан, что является прямой государственной задачей. И они не только не выполняют требования федерального законодательства, но и откровенно саботируют оперативные предписания. К примеру, за первые два квартала процент удаляемой по требованию регулятора противоправной информации составил 1,4%", - сказал Боярский.
Парламентарий уточнил, что государство приняло множество мер, чтобы поставить "заслон" телефонным мошенникам и другим преступникам, в том числе террористам и экстремистам.
"Ограничение голосовых вызовов, через которые ведется основной объем коммуникации преступников с жертвами, иногда по несколько часов без остановки, полностью обосновано", - заключил он.