В Госдуме заявили, что на иностранные мессенджеры невозможно повлиять - РИА Новости, 13.08.2025
21:34 13.08.2025
В Госдуме заявили, что на иностранные мессенджеры невозможно повлиять
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. На иностранные мессенджеры невозможно повлиять с точки зрения обеспечения безопасности граждан России, кроме того, они не выполняют требования законодательства РФ и саботируют оперативные предписания, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. В среду Роскомнадзор сообщил, что меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская) применяются в РФ для противодействия преступникам. Минцифры объяснило, что такая мера положительно повлияет на снижение числа звонков мошенников. Доступ к услугам звонков в Telegram и WhatsApp будет восстановлен, если владельцы мессенджеров выполнят требования российского законодательства, добавили в министерстве. "Иностранные мессенджеры стали, пожалуй, единственным пространством, на которое невозможно повлиять с точки зрения обеспечения безопасности граждан, что является прямой государственной задачей. И они не только не выполняют требования федерального законодательства, но и откровенно саботируют оперативные предписания. К примеру, за первые два квартала процент удаляемой по требованию регулятора противоправной информации составил 1,4%", - сказал Боярский. Парламентарий уточнил, что государство приняло множество мер, чтобы поставить "заслон" телефонным мошенникам и другим преступникам, в том числе террористам и экстремистам. "Ограничение голосовых вызовов, через которые ведется основной объем коммуникации преступников с жертвами, иногда по несколько часов без остановки, полностью обосновано", - заключил он.
технологии, россия, сергей боярский, telegram, whatsapp inc., госдума рф
Технологии, Россия, Сергей Боярский, Telegram, WhatsApp Inc., Госдума РФ
Блокировка мессенджера Telegram в России
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Блокировка мессенджера Telegram в России. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. На иностранные мессенджеры невозможно повлиять с точки зрения обеспечения безопасности граждан России, кроме того, они не выполняют требования законодательства РФ и саботируют оперативные предписания, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.
В среду Роскомнадзор сообщил, что меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская) применяются в РФ для противодействия преступникам. Минцифры объяснило, что такая мера положительно повлияет на снижение числа звонков мошенников. Доступ к услугам звонков в Telegram и WhatsApp будет восстановлен, если владельцы мессенджеров выполнят требования российского законодательства, добавили в министерстве.
"Иностранные мессенджеры стали, пожалуй, единственным пространством, на которое невозможно повлиять с точки зрения обеспечения безопасности граждан, что является прямой государственной задачей. И они не только не выполняют требования федерального законодательства, но и откровенно саботируют оперативные предписания. К примеру, за первые два квартала процент удаляемой по требованию регулятора противоправной информации составил 1,4%", - сказал Боярский.
Парламентарий уточнил, что государство приняло множество мер, чтобы поставить "заслон" телефонным мошенникам и другим преступникам, в том числе террористам и экстремистам.
"Ограничение голосовых вызовов, через которые ведется основной объем коммуникации преступников с жертвами, иногда по несколько часов без остановки, полностью обосновано", - заключил он.
ТехнологииРоссияСергей БоярскийTelegramWhatsApp Inc.Госдума РФ
 
 
