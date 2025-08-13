В ОП назвали иностранные мессенджеры кормушкой для мошенников
ОН: ущерб от преступлений в иностранных мессенджерах превысил 85 млрд рублей
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Иностранные мессенджеры стали "прекрасной кормушкой" для мошенников, ущерб от преступлений с их использованием превысил 85 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости председатель Комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов.
"К сожалению, иностранные мессенджеры сегодня стали прекрасной кормушкой для всякого рода мошенников, бесконтрольность со стороны самих платформ, игнорирование запросов и требований российских госорганов, норм нашего законодательства привели к колоссальным финансовым потерям, только за пять месяцев 2025 года ущерб от преступлений с использованием таких сервисов превысил 85 миллиардов рублей", - сказал Сабитов.
Сабитов также отметил, что в иностранных мессенджерах действует целая система по вовлечению граждан в противозаконную деятельность, включая распространение наркотиков и экстремизма, при этом, по его словам, основными объектами воздействия становятся подростки, дети и пожилые граждане, и "одними призывами быть внимательными, бдительными эти угрозы не остановить".
"В мессенджерах открыто распространяются наши персональные данные, гуляют различного рода вирусные ссылки, фальшивые аккаунты, найти виновных и привлечь их к ответственности фактически невозможно, платформы никоим образом не стремятся защитить права наших пользователей. Поэтому решение о частичной блокировке сервисов - а именно, возможности голосовой связи, столь популярной у преступников, представляется вынужденной и необходимой мерой", - добавил Сабитов.
Он также отметил, что российские сервисы более безопасны и работают в правовом поле страны.