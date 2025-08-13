В ОП рассказали о мошеннических звонках из украинских колл-центров
Гаспарян: западные мессенджеры были основным каналом для мошеннических звонков
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Иностранные мессенджеры были основным каналом для мошеннических звонков из украинских колл-центров, жертвами которых стали тысячи россиян, рассказал РИА Новости член Общественного совета при Минцифры России, первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.
"Далеко не является секретом, что критическая масса звонков из тех же самых украинских колл-центров происходила через западные мессенджеры. И противодействовать этому в общем не очень получалось. Давайте объективно. Я думаю, что тысячи людей стали жертвами мошеннических схем за это время. И, конечно, государство должно было начать этому противодействовать. Для меня вообще странно, что это произошло только сейчас. Мне казалось, что это надо было сделать сильно-сильно раньше", - рассказал Гаспарян.
Гаспарян отметил, что WhatsApp, принадлежащий экстремистской компании Meta*, передавал все данные западным спецслужбам, о чем, по его словам, глава этой корпорации Марк Цукерберг говорил на слушаниях в конгрессе, подразумевая, что вся информация из этой социальной сети утекала и использовалась против граждан страны.
"Повысить осведомленность граждан (о мошеннических угрозах - ред.) можно только одним способом: организации широкой социальной рекламной компании… Чтобы люди понимали те риски, которые существуют. Потому что давайте объективно, 98% пользователей вообще о рисках не подозревает. Они выкладывают в мессенджеры все, что только можно, 2% - да, это те, кто профессионально занимается, там, условно, новыми медиа. Вот они да, понимают. Остальные нет", - добавил Гаспарян.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
