Эксперт РОЦИТ назвал блокировку голосовой связи в мессенджерах оправданной
2025-08-13T22:26:00+03:00
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Мошенники используют иностранные мессенджеры для обмана российских граждан, поэтому блокировка голосовой связи в них – важная и оправданная мера, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости эксперт РОЦИТ, журналист, блогер Илья Гогуа. Роскомнадзор ранее сообщил, что меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp применяются в РФ для противодействия преступникам. "Сейчас мошенники активно используют иностранные мессенджеры, поскольку телефонные звонки блокируются операторами связи как подозрительные, а также существуют сервисы, отфильтровывающие нежелательные звонки… Голосовая связь в иностранных мессенджерах активно используется в мошеннических схемах, поэтому ее блокировка – важная и оправданная мера. Тем более, что в нашей стране существуют альтернативные сервисы", - сказал Гогуа. Эксперт отметил, что иностранные мессенджеры стали популярной платформой для мошенников, так как операторы связи активно блокируют подозрительные телефонные звонки, а многие сервисы фильтруют нежелательные вызовы. При этом, по его словам, несмотря на то, что банки и организации часто используют собственные приложения для звонков, остаётся категория доверчивых граждан, которые поддаются давлению мошенников во время звонков через мессенджеры. "Остаются доверчивые граждане, особенно пожилые люди и дети, которые в силу возраста или недостатка критического мышления становятся жертвами мошенников. Эти мошенники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов или используя другие уловки, склоняют граждан к совершению преступлений, таких как поджоги или подрывы", - сказал Гогуа. Он рассказал, что провел эксперимент, в ходе которого за минуту с помощью общедоступных сервисов смог подделать голосовое сообщение своего руководителя, при этом сервис скопировал тон, интонацию и тембр голоса, после чего он преобразовал написанный текст в голосовое поздравление и отправил руководителю, подчеркнув, что это был лишь шуточный пример, демонстрирующий, насколько легко сгенерировать чужой голос, и что аналогичные технологии могут быть использованы в мошеннических целях. "Некоторые опасаются, что блокировка затронет возможность связи с родственниками за рубежом. Важно понимать, что Роскомнадзор вправе блокировать VPN-сервисы, предоставляющие доступ к запрещенным ресурсам, в том числе и тем, которые позволяют обходить блокировку голосовой связи в иностранных мессенджерах. Использование VPN само по себе не запрещено, но VPN, дающие доступ к запрещенному контенту или функционалу, будут блокироваться", - добавил Гогуа.
