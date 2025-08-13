Рейтинг@Mail.ru
Эксперт РОЦИТ назвал блокировку голосовой связи в мессенджерах оправданной - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:26 13.08.2025
https://ria.ru/20250813/mesendzhery-2035127319.html
Эксперт РОЦИТ назвал блокировку голосовой связи в мессенджерах оправданной
Эксперт РОЦИТ назвал блокировку голосовой связи в мессенджерах оправданной - РИА Новости, 13.08.2025
Эксперт РОЦИТ назвал блокировку голосовой связи в мессенджерах оправданной
Мошенники используют иностранные мессенджеры для обмана российских граждан, поэтому блокировка голосовой связи в них – важная и оправданная мера, такое мнение... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T22:26:00+03:00
2025-08-13T22:26:00+03:00
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
telegram
whatsapp inc.
закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149465/53/1494655399_0:0:2997:1687_1920x0_80_0_0_7c8019e2fdedebb67463f1d37c8fce6f.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Мошенники используют иностранные мессенджеры для обмана российских граждан, поэтому блокировка голосовой связи в них – важная и оправданная мера, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости эксперт РОЦИТ, журналист, блогер Илья Гогуа. Роскомнадзор ранее сообщил, что меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp применяются в РФ для противодействия преступникам. "Сейчас мошенники активно используют иностранные мессенджеры, поскольку телефонные звонки блокируются операторами связи как подозрительные, а также существуют сервисы, отфильтровывающие нежелательные звонки… Голосовая связь в иностранных мессенджерах активно используется в мошеннических схемах, поэтому ее блокировка – важная и оправданная мера. Тем более, что в нашей стране существуют альтернативные сервисы", - сказал Гогуа. Эксперт отметил, что иностранные мессенджеры стали популярной платформой для мошенников, так как операторы связи активно блокируют подозрительные телефонные звонки, а многие сервисы фильтруют нежелательные вызовы. При этом, по его словам, несмотря на то, что банки и организации часто используют собственные приложения для звонков, остаётся категория доверчивых граждан, которые поддаются давлению мошенников во время звонков через мессенджеры. "Остаются доверчивые граждане, особенно пожилые люди и дети, которые в силу возраста или недостатка критического мышления становятся жертвами мошенников. Эти мошенники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов или используя другие уловки, склоняют граждан к совершению преступлений, таких как поджоги или подрывы", - сказал Гогуа. Он рассказал, что провел эксперимент, в ходе которого за минуту с помощью общедоступных сервисов смог подделать голосовое сообщение своего руководителя, при этом сервис скопировал тон, интонацию и тембр голоса, после чего он преобразовал написанный текст в голосовое поздравление и отправил руководителю, подчеркнув, что это был лишь шуточный пример, демонстрирующий, насколько легко сгенерировать чужой голос, и что аналогичные технологии могут быть использованы в мошеннических целях. "Некоторые опасаются, что блокировка затронет возможность связи с родственниками за рубежом. Важно понимать, что Роскомнадзор вправе блокировать VPN-сервисы, предоставляющие доступ к запрещенным ресурсам, в том числе и тем, которые позволяют обходить блокировку голосовой связи в иностранных мессенджерах. Использование VPN само по себе не запрещено, но VPN, дающие доступ к запрещенному контенту или функционалу, будут блокироваться", - добавил Гогуа.
https://ria.ru/20250813/messendzhery-2035122245.html
https://ria.ru/20250813/rossiya-2035067094.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149465/53/1494655399_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_b4f9ee14b1cfa17ef5fd232ebb2e7510.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), telegram, whatsapp inc., закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов
Технологии, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Telegram, WhatsApp Inc., Закон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материалов
Эксперт РОЦИТ назвал блокировку голосовой связи в мессенджерах оправданной

Блогер Гогуа: блокировка голосовой связи в иностранных мессенджерах оправдана

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМобильный телефон
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Мошенники используют иностранные мессенджеры для обмана российских граждан, поэтому блокировка голосовой связи в них – важная и оправданная мера, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости эксперт РОЦИТ, журналист, блогер Илья Гогуа.
Роскомнадзор ранее сообщил, что меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp применяются в РФ для противодействия преступникам.
WhatsApp - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
В ОП назвали иностранные мессенджеры кормушкой для мошенников
Вчера, 21:18
«
"Сейчас мошенники активно используют иностранные мессенджеры, поскольку телефонные звонки блокируются операторами связи как подозрительные, а также существуют сервисы, отфильтровывающие нежелательные звонки… Голосовая связь в иностранных мессенджерах активно используется в мошеннических схемах, поэтому ее блокировка – важная и оправданная мера. Тем более, что в нашей стране существуют альтернативные сервисы", - сказал Гогуа.
Эксперт отметил, что иностранные мессенджеры стали популярной платформой для мошенников, так как операторы связи активно блокируют подозрительные телефонные звонки, а многие сервисы фильтруют нежелательные вызовы. При этом, по его словам, несмотря на то, что банки и организации часто используют собственные приложения для звонков, остаётся категория доверчивых граждан, которые поддаются давлению мошенников во время звонков через мессенджеры.
"Остаются доверчивые граждане, особенно пожилые люди и дети, которые в силу возраста или недостатка критического мышления становятся жертвами мошенников. Эти мошенники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов или используя другие уловки, склоняют граждан к совершению преступлений, таких как поджоги или подрывы", - сказал Гогуа.
Он рассказал, что провел эксперимент, в ходе которого за минуту с помощью общедоступных сервисов смог подделать голосовое сообщение своего руководителя, при этом сервис скопировал тон, интонацию и тембр голоса, после чего он преобразовал написанный текст в голосовое поздравление и отправил руководителю, подчеркнув, что это был лишь шуточный пример, демонстрирующий, насколько легко сгенерировать чужой голос, и что аналогичные технологии могут быть использованы в мошеннических целях.
"Некоторые опасаются, что блокировка затронет возможность связи с родственниками за рубежом. Важно понимать, что Роскомнадзор вправе блокировать VPN-сервисы, предоставляющие доступ к запрещенным ресурсам, в том числе и тем, которые позволяют обходить блокировку голосовой связи в иностранных мессенджерах. Использование VPN само по себе не запрещено, но VPN, дающие доступ к запрещенному контенту или функционалу, будут блокироваться", - добавил Гогуа.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
В Госдуме назвали владельцев Telegram и WhatsApp пособниками преступников
Вчера, 16:57
 
ТехнологииРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)TelegramWhatsApp Inc.Закон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материалов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала