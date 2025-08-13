https://ria.ru/20250813/merts-2035053228.html

В Германии не верят, что Мерц продержится у власти весь срок, показал опрос

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Практически половина жителей Германии не верят, что федеральному правительству страны под руководством канцлера Фридриха Мерца удастся продержаться у власти весь срок своих полномочий - до новых выборов в бундестаг в 2029 году, следует из опроса института INSA для газеты Bild. Согласно результату опроса, 49% жителей Германии считают, что нынешнее правительство, состоящее из Христианско-демократического, Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократов (СДПГ), не сможет проработать весь срок своих полномочий, в то время как 33% респондентов говорят о том, что "черно-красная" коалиция, названная так по цветам партий, проработает все четыре года до запланированных на 2029 год выборов. Еще 18% опрошенных не смогли дать ответ. Кроме того, по мнению 40% опрошенных, скорее всего, за эти четыре года состояние немецкой экономики будет ухудшаться. Еще 35% полагают, что ситуация в сфере миграции также будет меняться только в худшую сторону. Опрос проводился 7-8 августа среди 1004 опрошенных. Погрешность не приводится. Ранее опрос исследовательского института Civey для портала web.de показал, что почти 40% немцев довольны нынешним правительством канцлера Фридриха Мерца меньше, чем его предшественником, правительством коалиции экс-канцлера Олафа Шольца, которое несколько раз обновляло свой исторический минимум и развалилось в ноябре прошлого года.

