Мерц провел совещание по проблемам правящей коалиции
00:00 13.08.2025
Мерц провел совещание по проблемам правящей коалиции
Мерц провел совещание по проблемам правящей коалиции - РИА Новости, 13.08.2025
Мерц провел совещание по проблемам правящей коалиции
Канцлер Германии Фридрих Мерц собрал ряд высокопоставленных членов своей партии для проведения кризисного совещания по проблемам правящей коалиции, сообщила во... РИА Новости, 13.08.2025
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц собрал ряд высокопоставленных членов своей партии для проведения кризисного совещания по проблемам правящей коалиции, сообщила во вторник газета Bild со ссылкой на собственную информацию. "Во вторник в 21.00 (22.00 мск – ред.) канцлер и глава Христианско-демократического союза пригласил своих партийных заместителей в ведомство федерального канцлера… Речь должна пойти о последних промахах канцлера, его фракции и коалиции", - говорится в материале. Участники кризисной встречи обсудят, в том числе, разногласия во фракции Мерца из-за приостановки оборонного экспорта в Израиль и споры внутри правящей коалиции по поводу назначения судей конституционного суда ФРГ, пишет издание. По его информации, речь зайдет и о мерах по предотвращению подобных скандалов в будущем. Среди участников совещания находятся генеральный секретарь Христианско-демократического союза Карстен Линнеман, министр образования ФРГ Карин Прин и премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер, уточняется в статье. На прошлой неделе Мерц объявил, что правительство Германии до дальнейшего уведомления не будет выдавать разрешения на экспорт продукции военного назначения Израилю, которая может быть использована в секторе Газа. После этого канцлер столкнулся с серьезной критикой со стороны не только входящего в правящую коалицию Христианско-социального союза (ХСС), но и собственных однопартийцев. Ранее намеченное на июль голосование по назначению на три судейских поста в конституционном суде ФРГ пришлось перенести из-за серьезных разногласий между партнерами по правящей коалиции по поводу кандидатуры юриста Фрауке Брозиус-Герсдорф. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) указал на возможный плагиат в ее докторской диссертации и "излишний либерализм" в вопросе абортов, а Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) обвинила партнеров по коалиции в клевете и черном пиаре. В результате Брозиус-Герсдорф отказалась от участия в выборах.
Мерц провел совещание по проблемам правящей коалиции

Bild: Мерц провел совещание по проблемам правящей коалиции

Фридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза в Гамбурге, Германия
Фридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза в Гамбурге, Германия - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© AP Photo / Michael Sohn
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц собрал ряд высокопоставленных членов своей партии для проведения кризисного совещания по проблемам правящей коалиции, сообщила во вторник газета Bild со ссылкой на собственную информацию.
"Во вторник в 21.00 (22.00 мск – ред.) канцлер и глава Христианско-демократического союза пригласил своих партийных заместителей в ведомство федерального канцлера… Речь должна пойти о последних промахах канцлера, его фракции и коалиции", - говорится в материале.
Новый опрос подтвердил рекордно низкий рейтинг канцлера Германии Мерца
Новый опрос подтвердил рекордно низкий рейтинг канцлера Германии Мерца
Вчера, 16:58
Участники кризисной встречи обсудят, в том числе, разногласия во фракции Мерца из-за приостановки оборонного экспорта в Израиль и споры внутри правящей коалиции по поводу назначения судей конституционного суда ФРГ, пишет издание. По его информации, речь зайдет и о мерах по предотвращению подобных скандалов в будущем.
Среди участников совещания находятся генеральный секретарь Христианско-демократического союза Карстен Линнеман, министр образования ФРГ Карин Прин и премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер, уточняется в статье.
На прошлой неделе Мерц объявил, что правительство Германии до дальнейшего уведомления не будет выдавать разрешения на экспорт продукции военного назначения Израилю, которая может быть использована в секторе Газа. После этого канцлер столкнулся с серьезной критикой со стороны не только входящего в правящую коалицию Христианско-социального союза (ХСС), но и собственных однопартийцев.
Ранее намеченное на июль голосование по назначению на три судейских поста в конституционном суде ФРГ пришлось перенести из-за серьезных разногласий между партнерами по правящей коалиции по поводу кандидатуры юриста Фрауке Брозиус-Герсдорф. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) указал на возможный плагиат в ее докторской диссертации и "излишний либерализм" в вопросе абортов, а Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) обвинила партнеров по коалиции в клевете и черном пиаре. В результате Брозиус-Герсдорф отказалась от участия в выборах.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
СМИ: Мерц столкнулся с критикой после приостановки поставок оружия Израилю
9 августа, 15:18
 
