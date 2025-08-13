https://ria.ru/20250813/merts-2034907261.html

Мерц провел совещание по проблемам правящей коалиции

Мерц провел совещание по проблемам правящей коалиции - РИА Новости, 13.08.2025

Мерц провел совещание по проблемам правящей коалиции

Канцлер Германии Фридрих Мерц собрал ряд высокопоставленных членов своей партии для проведения кризисного совещания по проблемам правящей коалиции, сообщила во... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T00:00:00+03:00

2025-08-13T00:00:00+03:00

2025-08-13T00:01:00+03:00

в мире

германия

израиль

саксония

фридрих мерц

михаэль кречмер

хдс/хсс

bild

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577569043_0:0:3255:1832_1920x0_80_0_0_92e0b80f62f004544039d2dce8e2f407.jpg

МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц собрал ряд высокопоставленных членов своей партии для проведения кризисного совещания по проблемам правящей коалиции, сообщила во вторник газета Bild со ссылкой на собственную информацию. "Во вторник в 21.00 (22.00 мск – ред.) канцлер и глава Христианско-демократического союза пригласил своих партийных заместителей в ведомство федерального канцлера… Речь должна пойти о последних промахах канцлера, его фракции и коалиции", - говорится в материале. Участники кризисной встречи обсудят, в том числе, разногласия во фракции Мерца из-за приостановки оборонного экспорта в Израиль и споры внутри правящей коалиции по поводу назначения судей конституционного суда ФРГ, пишет издание. По его информации, речь зайдет и о мерах по предотвращению подобных скандалов в будущем. Среди участников совещания находятся генеральный секретарь Христианско-демократического союза Карстен Линнеман, министр образования ФРГ Карин Прин и премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер, уточняется в статье. На прошлой неделе Мерц объявил, что правительство Германии до дальнейшего уведомления не будет выдавать разрешения на экспорт продукции военного назначения Израилю, которая может быть использована в секторе Газа. После этого канцлер столкнулся с серьезной критикой со стороны не только входящего в правящую коалицию Христианско-социального союза (ХСС), но и собственных однопартийцев. Ранее намеченное на июль голосование по назначению на три судейских поста в конституционном суде ФРГ пришлось перенести из-за серьезных разногласий между партнерами по правящей коалиции по поводу кандидатуры юриста Фрауке Брозиус-Герсдорф. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) указал на возможный плагиат в ее докторской диссертации и "излишний либерализм" в вопросе абортов, а Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) обвинила партнеров по коалиции в клевете и черном пиаре. В результате Брозиус-Герсдорф отказалась от участия в выборах.

https://ria.ru/20250812/opros-2034843733.html

https://ria.ru/20250809/germaniya-2034334888.html

германия

израиль

саксония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, израиль, саксония, фридрих мерц, михаэль кречмер, хдс/хсс, bild, мерец