Bild: Мерц провел совещание по проблемам правящей коалиции
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц собрал ряд высокопоставленных членов своей партии для проведения кризисного совещания по проблемам правящей коалиции, сообщила во вторник газета Bild со ссылкой на собственную информацию.
"Во вторник в 21.00 (22.00 мск – ред.) канцлер и глава Христианско-демократического союза пригласил своих партийных заместителей в ведомство федерального канцлера… Речь должна пойти о последних промахах канцлера, его фракции и коалиции", - говорится в материале.
Участники кризисной встречи обсудят, в том числе, разногласия во фракции Мерца из-за приостановки оборонного экспорта в Израиль и споры внутри правящей коалиции по поводу назначения судей конституционного суда ФРГ, пишет издание. По его информации, речь зайдет и о мерах по предотвращению подобных скандалов в будущем.
Среди участников совещания находятся генеральный секретарь Христианско-демократического союза Карстен Линнеман, министр образования ФРГ Карин Прин и премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер, уточняется в статье.
На прошлой неделе Мерц объявил, что правительство Германии до дальнейшего уведомления не будет выдавать разрешения на экспорт продукции военного назначения Израилю, которая может быть использована в секторе Газа. После этого канцлер столкнулся с серьезной критикой со стороны не только входящего в правящую коалицию Христианско-социального союза (ХСС), но и собственных однопартийцев.
Ранее намеченное на июль голосование по назначению на три судейских поста в конституционном суде ФРГ пришлось перенести из-за серьезных разногласий между партнерами по правящей коалиции по поводу кандидатуры юриста Фрауке Брозиус-Герсдорф. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) указал на возможный плагиат в ее докторской диссертации и "излишний либерализм" в вопросе абортов, а Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) обвинила партнеров по коалиции в клевете и черном пиаре. В результате Брозиус-Герсдорф отказалась от участия в выборах.