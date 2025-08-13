Мексика передала США 26 лиц, угрожающих безопасности страны
Мексика передала США 26 лиц, связанных с преступными организациями
Флаг Мексики на центральной площади Мехико. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 13 авг - РИА Новости. Силовые структуры Мексики в понедельник передали властям США 26 лиц, связанных с преступными организациями и представляющих угрозу для мексиканской национальной безопасности, сообщил глава министерства безопасности и защиты граждан Мексики Омар Гарсия Арфуш.
"Сегодня Кабинет безопасности Мексики в двусторонней координации и с полным уважением к нашему суверенитету передал в Соединенные Штаты 26 лиц, связанных с преступными организациями, которые представляли угрозу безопасности Мексики", - написал министр в своем блоге в Х.
Передача прошла, как уточнил Арфуш, в строгом соответствии с законом о национальной безопасности и по запросу министерства юстиции США, которое при этом "обязалось не добиваться применения смертной казни к переданным лицам".
По информации местных СМИ, наиболее "высокопоставленным" среди 26 выданных преступников стал Абигаэль Гонсалес Валенсия по прозвищу Эль-Куини, главарь одноименной группировки, которая выступала союзником картеля Халиско (CJNG) и поставляла кокаин и метамфетамин в США и Европу. Гонсалеса Валенсию в СМИ называют зятем лидера CJNG Немесио Рубена Эль Менчо Осегеры Сервантеса, который является одной из приоритетных целей правительства США.
В июне один из братьев Абигаэля Гонсалеса, Хосе Гонсалес Валенсия, был приговорен федеральным судом в Вашингтоне к 30 годам тюремного заключения в США после того, как признал себя виновным в международной торговле кокаином.
Первые 29 мексиканских наркоторговцев были аналогичным образом переданы США 27 февраля 2025 года, в их числе находился Рафаэль Каро Кинтеро, основатель картеля Гвадалахары и обвиняемый в убийстве агента Управления по борьбе с наркотиками Энрике Камарены. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила тогда, что выдача наркоторговцев была законной.
Мексика экстрадировала в США 29 наркоторговцев
27 февраля, 23:54