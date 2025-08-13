Рейтинг@Mail.ru
Мексика передала США 26 лиц, угрожающих безопасности страны - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:21 13.08.2025
https://ria.ru/20250813/meksika-2034913272.html
Мексика передала США 26 лиц, угрожающих безопасности страны
Мексика передала США 26 лиц, угрожающих безопасности страны - РИА Новости, 13.08.2025
Мексика передала США 26 лиц, угрожающих безопасности страны
Силовые структуры Мексики в понедельник передали властям США 26 лиц, связанных с преступными организациями и представляющих угрозу для мексиканской национальной РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T02:21:00+03:00
2025-08-13T02:21:00+03:00
в мире
сша
мексика
европа
клаудия шейнбаум
https://cdnn21.img.ria.ru/images/62012/11/620121176_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_0ab1b6f2ac8c3dfc88c8730d2cf7291b.jpg
МЕХИКО, 13 авг - РИА Новости. Силовые структуры Мексики в понедельник передали властям США 26 лиц, связанных с преступными организациями и представляющих угрозу для мексиканской национальной безопасности, сообщил глава министерства безопасности и защиты граждан Мексики Омар Гарсия Арфуш. "Сегодня Кабинет безопасности Мексики в двусторонней координации и с полным уважением к нашему суверенитету передал в Соединенные Штаты 26 лиц, связанных с преступными организациями, которые представляли угрозу безопасности Мексики", - написал министр в своем блоге в Х. Передача прошла, как уточнил Арфуш, в строгом соответствии с законом о национальной безопасности и по запросу министерства юстиции США, которое при этом "обязалось не добиваться применения смертной казни к переданным лицам". По информации местных СМИ, наиболее "высокопоставленным" среди 26 выданных преступников стал Абигаэль Гонсалес Валенсия по прозвищу Эль-Куини, главарь одноименной группировки, которая выступала союзником картеля Халиско (CJNG) и поставляла кокаин и метамфетамин в США и Европу. Гонсалеса Валенсию в СМИ называют зятем лидера CJNG Немесио Рубена Эль Менчо Осегеры Сервантеса, который является одной из приоритетных целей правительства США. В июне один из братьев Абигаэля Гонсалеса, Хосе Гонсалес Валенсия, был приговорен федеральным судом в Вашингтоне к 30 годам тюремного заключения в США после того, как признал себя виновным в международной торговле кокаином. Первые 29 мексиканских наркоторговцев были аналогичным образом переданы США 27 февраля 2025 года, в их числе находился Рафаэль Каро Кинтеро, основатель картеля Гвадалахары и обвиняемый в убийстве агента Управления по борьбе с наркотиками Энрике Камарены. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила тогда, что выдача наркоторговцев была законной.
https://ria.ru/20250308/prigovor-2003766053.html
https://ria.ru/20250227/meksika-2002077019.html
сша
мексика
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/62012/11/620121176_0:0:3072:2304_1920x0_80_0_0_b1260459b0f9b30e19ceca46532db942.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, мексика, европа, клаудия шейнбаум
В мире, США, Мексика, Европа, Клаудия Шейнбаум
Мексика передала США 26 лиц, угрожающих безопасности страны

Мексика передала США 26 лиц, связанных с преступными организациями

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийФлаг Мексики на центральной площади Мехико
Флаг Мексики на центральной площади Мехико - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Флаг Мексики на центральной площади Мехико. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕХИКО, 13 авг - РИА Новости. Силовые структуры Мексики в понедельник передали властям США 26 лиц, связанных с преступными организациями и представляющих угрозу для мексиканской национальной безопасности, сообщил глава министерства безопасности и защиты граждан Мексики Омар Гарсия Арфуш.
"Сегодня Кабинет безопасности Мексики в двусторонней координации и с полным уважением к нашему суверенитету передал в Соединенные Штаты 26 лиц, связанных с преступными организациями, которые представляли угрозу безопасности Мексики", - написал министр в своем блоге в Х.
Исправительное учреждения Lee Correctional в штате Южная Каролина - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
В США приговорили к пожизненному заключению лидера мексиканского картеля
8 марта, 06:31
Передача прошла, как уточнил Арфуш, в строгом соответствии с законом о национальной безопасности и по запросу министерства юстиции США, которое при этом "обязалось не добиваться применения смертной казни к переданным лицам".
По информации местных СМИ, наиболее "высокопоставленным" среди 26 выданных преступников стал Абигаэль Гонсалес Валенсия по прозвищу Эль-Куини, главарь одноименной группировки, которая выступала союзником картеля Халиско (CJNG) и поставляла кокаин и метамфетамин в США и Европу. Гонсалеса Валенсию в СМИ называют зятем лидера CJNG Немесио Рубена Эль Менчо Осегеры Сервантеса, который является одной из приоритетных целей правительства США.
В июне один из братьев Абигаэля Гонсалеса, Хосе Гонсалес Валенсия, был приговорен федеральным судом в Вашингтоне к 30 годам тюремного заключения в США после того, как признал себя виновным в международной торговле кокаином.
Первые 29 мексиканских наркоторговцев были аналогичным образом переданы США 27 февраля 2025 года, в их числе находился Рафаэль Каро Кинтеро, основатель картеля Гвадалахары и обвиняемый в убийстве агента Управления по борьбе с наркотиками Энрике Камарены. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила тогда, что выдача наркоторговцев была законной.
Сотрудники правоохранительных органов Мексики - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Мексика экстрадировала в США 29 наркоторговцев
27 февраля, 23:54
 
В миреСШАМексикаЕвропаКлаудия Шейнбаум
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала