Мурманская область получит 2,5 млрд руб на закупку мазута - РИА Новости, 13.08.2025
Мурманская область
 
17:57 13.08.2025
Мурманская область получит 2,5 млрд руб на закупку мазута
мурманская область
мурманская область
россия
андрей чибис
МУРМАНСК, 13 авг – РИА Новости. Правительство РФ приняло решение о выделении 2,5 миллиарда рублей на закупку мазута для Мурманской области для обеспечения региона бесперебойным теплоснабжением, сообщило министерство информационной политики Мурманской области. "Два с половиной миллиарда рублей на закупку мазута для Мурманской области, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение, выделит правительство РФ, решения о федеральном финансировании добился губернатор Андрей Чибис", - говорится в сообщении. Как сообщается в Telegram-канале правительства РФ, дополнительное финансирование позволит обеспечить котельные и ТЭЦ топливом для бесперебойного снабжения теплом домов, поликлиник, школ, детских садов и промышленных предприятий. "Такая федеральная поддержка позволит нам сэкономить средства регионального бюджета и направить их, прежде всего, на сферы образования и здравоохранения. А значит повысить качество жизни наших северян", - отметил в своем Telegram-канале Чибис и поблагодарил за принятое решение президента РФ и председателя российского правительства.
мурманская область, россия, андрей чибис
Мурманская область, Мурманская область, Россия, Андрей Чибис
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМурманск
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Мурманск. Архивное фото
МУРМАНСК, 13 авг – РИА Новости. Правительство РФ приняло решение о выделении 2,5 миллиарда рублей на закупку мазута для Мурманской области для обеспечения региона бесперебойным теплоснабжением, сообщило министерство информационной политики Мурманской области.
"Два с половиной миллиарда рублей на закупку мазута для Мурманской области, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение, выделит правительство РФ, решения о федеральном финансировании добился губернатор Андрей Чибис", - говорится в сообщении.
Как сообщается в Telegram-канале правительства РФ, дополнительное финансирование позволит обеспечить котельные и ТЭЦ топливом для бесперебойного снабжения теплом домов, поликлиник, школ, детских садов и промышленных предприятий.
"Такая федеральная поддержка позволит нам сэкономить средства регионального бюджета и направить их, прежде всего, на сферы образования и здравоохранения. А значит повысить качество жизни наших северян", - отметил в своем Telegram-канале Чибис и поблагодарил за принятое решение президента РФ и председателя российского правительства.
Мурманская областьМурманская областьРоссияАндрей Чибис
 
 
