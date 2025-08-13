https://ria.ru/20250813/mazut-2035088127.html

Мурманская область получит 2,5 млрд руб на закупку мазута

МУРМАНСК, 13 авг – РИА Новости. Правительство РФ приняло решение о выделении 2,5 миллиарда рублей на закупку мазута для Мурманской области для обеспечения региона бесперебойным теплоснабжением, сообщило министерство информационной политики Мурманской области. "Два с половиной миллиарда рублей на закупку мазута для Мурманской области, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение, выделит правительство РФ, решения о федеральном финансировании добился губернатор Андрей Чибис", - говорится в сообщении. Как сообщается в Telegram-канале правительства РФ, дополнительное финансирование позволит обеспечить котельные и ТЭЦ топливом для бесперебойного снабжения теплом домов, поликлиник, школ, детских садов и промышленных предприятий. "Такая федеральная поддержка позволит нам сэкономить средства регионального бюджета и направить их, прежде всего, на сферы образования и здравоохранения. А значит повысить качество жизни наших северян", - отметил в своем Telegram-канале Чибис и поблагодарил за принятое решение президента РФ и председателя российского правительства.

