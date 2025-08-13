https://ria.ru/20250813/mazut-2035013385.html

В Анапе водолазы подняли со дна 253 мешка с замазученным грунтом

В Анапе водолазы подняли со дна 253 мешка с замазученным грунтом - РИА Новости, 13.08.2025

В Анапе водолазы подняли со дна 253 мешка с замазученным грунтом

Водолазы в течение прошедшего дня собрали и вытащили на берег со дна моря 253 мешка с замазученным грунтом в поселке Джемете в Анапе, сообщили в оперативном... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T14:21:00+03:00

2025-08-13T14:21:00+03:00

2025-08-13T18:06:00+03:00

происшествия

краснодарский край

анапа

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990810258_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9dc672ee20685746b5f8acba85f250be.jpg

СОЧИ, 13 авг – РИА Новости. Водолазы в течение прошедшего дня собрали и вытащили на берег со дна моря 253 мешка с замазученным грунтом в поселке Джемете в Анапе, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. "В поселке Джемете продолжаются работы по очистке морского дна от нефтепродуктов. 12 августа водолазы собрали и вытащили на берег 253 мешка замазученного грунта в районе пирса", - говорится в сообщении.По данным краевого оперштаба, в работе приняли участие сотрудники МЧС России, "Кубань-СПАС" и Морспасслужбы. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.

https://ria.ru/20250813/volgoneft-2034982357.html

краснодарский край

анапа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, краснодарский край, анапа, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)