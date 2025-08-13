Рейтинг@Mail.ru
В Анапе водолазы подняли со дна 253 мешка с замазученным грунтом
14:21 13.08.2025 (обновлено: 18:06 13.08.2025)
В Анапе водолазы подняли со дна 253 мешка с замазученным грунтом
В Анапе водолазы подняли со дна 253 мешка с замазученным грунтом
СОЧИ, 13 авг – РИА Новости. Водолазы в течение прошедшего дня собрали и вытащили на берег со дна моря 253 мешка с замазученным грунтом в поселке Джемете в Анапе, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. &quot;В поселке Джемете продолжаются работы по очистке морского дна от нефтепродуктов. 12 августа водолазы собрали и вытащили на берег 253 мешка замазученного грунта в районе пирса&quot;, - говорится в сообщении.По данным краевого оперштаба, в работе приняли участие сотрудники МЧС России, "Кубань-СПАС" и Морспасслужбы. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
СОЧИ, 13 авг – РИА Новости. Водолазы в течение прошедшего дня собрали и вытащили на берег со дна моря 253 мешка с замазученным грунтом в поселке Джемете в Анапе, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
"В поселке Джемете продолжаются работы по очистке морского дна от нефтепродуктов. 12 августа водолазы собрали и вытащили на берег 253 мешка замазученного грунта в районе пирса", - говорится в сообщении.

По данным краевого оперштаба, в работе приняли участие сотрудники МЧС России, "Кубань-СПАС" и Морспасслужбы.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
Суд взыскал 49,46 миллиарда рублей с владельца затонувшего танкера
Вчера, 12:27
 
