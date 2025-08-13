https://ria.ru/20250813/mazut-2035013385.html
В Анапе водолазы подняли со дна 253 мешка с замазученным грунтом
В Анапе водолазы подняли со дна 253 мешка с замазученным грунтом - РИА Новости, 13.08.2025
В Анапе водолазы подняли со дна 253 мешка с замазученным грунтом
Водолазы в течение прошедшего дня собрали и вытащили на берег со дна моря 253 мешка с замазученным грунтом в поселке Джемете в Анапе, сообщили в оперативном... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T14:21:00+03:00
2025-08-13T14:21:00+03:00
2025-08-13T18:06:00+03:00
происшествия
краснодарский край
анапа
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990810258_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9dc672ee20685746b5f8acba85f250be.jpg
СОЧИ, 13 авг – РИА Новости. Водолазы в течение прошедшего дня собрали и вытащили на берег со дна моря 253 мешка с замазученным грунтом в поселке Джемете в Анапе, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. "В поселке Джемете продолжаются работы по очистке морского дна от нефтепродуктов. 12 августа водолазы собрали и вытащили на берег 253 мешка замазученного грунта в районе пирса", - говорится в сообщении.По данным краевого оперштаба, в работе приняли участие сотрудники МЧС России, "Кубань-СПАС" и Морспасслужбы. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
https://ria.ru/20250813/volgoneft-2034982357.html
краснодарский край
анапа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990810258_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2097b5a12ef34b9068519a4e5e3eff1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, анапа, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодарский край, Анапа, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Анапе водолазы подняли со дна 253 мешка с замазученным грунтом
Водолазы в Анапе за сутки собрали на дне моря 253 мешка замазученного грунта