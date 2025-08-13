https://ria.ru/20250813/match-2034970341.html

В Химках пройдет матч легенд российского футбола

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Гала-матч с участием футбольных звезд пройдет 20 августа на стадионе "Арена Химки", где "Сборная ЦСКА" сыграет против "Сборной друзей Акинфеева", сообщает пресс-служба администрации горокруга. Матч пройдет в рамках закрытия Кубка Акинфеева, который уже стал доброй традицией в Химках. В составе армейцев сыграют Алексей Березуцкий, Юрий Жирков, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Дмитрий Кузнецов, Игорь Аксенов, Сергей Самодин, Кирилл Панченко и другие. Возглавит команду Сергей Овчинников. В составе "Сборной друзей Акинфеева" на поле выйдут Дмитрий Булыкин, Владимир Рыков, Артур Юсупов, Александр Рязанцев, Андрей Каряка, Антон Чужой, Эдамс, Дмитрий Сычев (2Drots) и Александр Самедов. Место главного тренера займет Александр Мостовой. Матч пройдёт по правилам кипербола — авторского формата Акинфеева, где в каждом матче разыгрывается шесть очков: четыре в основное время и два очка в обязательной серии пенальти. Команды выйдут на поле в уникальной форме. Золотой комплект ЦСКА — дань уважения победному 2005 году, а бирюзовый комплект друзей Акинфеева повторяет цвета вратарской формы капитана ПФК ЦСКА. Начало матча в 16:00. Вход бесплатный после предварительной регистрации на сайте Кубка Игоря Акинфеева.

