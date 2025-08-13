Рейтинг@Mail.ru
Исследование показало, сколько россиян не покупает товары на маркетплейсах
04:11 13.08.2025
Исследование показало, сколько россиян не покупает товары на маркетплейсах
Исследование показало, сколько россиян не покупает товары на маркетплейсах
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Лишь десятая часть жителей России не пользуются маркетплейсами, в отличие от остальных 90%, при этом больше всего покупок на онлайн-площадках совершают представители молодого поколения, родившиеся после 1995 года, говорится в исследовании аналитиков "МТС AdTech" и "МТС Банка", которое есть у РИА Новости.
Аналитики разделили участников исследования по возрастам. Согласно их разделению, к поколению альфа относятся люди, родившиеся с начала-середины 2010-х годов, к поколению Z (зумерам) - с 1996 по 2010 годы, к поколению Y (миллениалам) – с 1981 по 1995 годы, к поколению X (иксы) – с 1965 по 1980 годы, а к беби-бумерам – с 1946 по 1964 годы.
"Почти 90% россиян делают покупки на маркетплейсах", - говорится в исследовании, проведенном в июне-июле 2025 года. Исследование основано на опросе 2500 россиян старше 18 лет, а также на данных по картам "МТС Банка" за эти же месяцы 2024-2025 годов.
Активнее всего маркетплейсами пользуются представители поколения альфа - там они совершают 70% своих покупок. "Зумеры - каждую вторую онлайн-покупку, миллениалы - каждую третью, бумеры - каждую десятую, а поколение Х - менее 7%", - отмечают аналитики.
При этом больше всего денег за раз на маркетплейсе оставляют люди постарше - у иксов и бумеров средний чек составил около 1780 рублей. У миллениалов эта сумма составляет 1450 рублей, а у зумеров и альфа - по 1170 рублей.
Аналитики отмечают, что популярность торговых онлайн-площадок растет. "За год количество транзакций увеличилось на 24%, а средний чек снизился на 5%, до 2040 рублей", - выяснили они.
Согласно исследованию, разница между поколениями видна и в том, как люди выбирают покупки. Так, зумеры и альфа чаще всего сортируют товары по принципу популярности - так делают 39% и 42% соответственно. А люди постарше выбирают по цене, от более дешевых товаров к более дорогим. Среди миллениалов так делают 36%, представителей поколения X - 38%, беби-бумеров - 39%.
Если же смотреть по половой принадлежности, то за год выросла доля покупок, совершенных мужчинами - до 42% с 37%. При этом средний чек у мужчин на 19% больше, чем у женщин. "Самым "женским" маркетплейсом… является Wildberries - здесь 77% покупок делают женщины, а самым "мужским" - "Яндекс Маркет" с долей мужских транзакций 61%", - добавляют аналитики.
