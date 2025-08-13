Рейтинг@Mail.ru
12:15 13.08.2025 (обновлено: 19:59 13.08.2025)
Национальный мессенджер MAX официально запустят осенью
Официальный запуск национального мессенджера MAX запланирован на начало осени, сообщил вице-президент по экономике и финансам VK Александр Морозов. РИА Новости, 13.08.2025
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Официальный запуск национального мессенджера MAX запланирован на начало осени, сообщил вице-президент по экономике и финансам VK Александр Морозов."На начало осени у нас запланирован официальный запуск приложения и подробная презентация платформы", — сказал он во время звонка по результатам работы компании за первое полугодие 2025-го.В марте VK запустил бета-версию MAX, через которую можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Цифровая платформа доступна в App Store, RuStore и Google Play.Пользователи уже могут:В ближайшее время в мессенджере появится возможность подключаться к порталу "Госуслуги". Его оснастят системой цифрового идентификатора, который позволит подтверждать личность без использования бумажных документов. Также планируется внедрить функцию электронной подписи и образовательные сервисы.​
россия, технологии, google, мессенджер max
Россия, Технологии, Google, Мессенджер Max
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер MAX
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мессенджер MAX. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Официальный запуск национального мессенджера MAX запланирован на начало осени, сообщил вице-президент по экономике и финансам VK Александр Морозов.
"На начало осени у нас запланирован официальный запуск приложения и подробная презентация платформы", — сказал он во время звонка по результатам работы компании за первое полугодие 2025-го.
В марте VK запустил бета-версию MAX, через которую можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Цифровая платформа доступна в App Store, RuStore и Google Play.
Пользователи уже могут:
  • подписаться на каналы;
  • ставить реакции;
  • настраивать уведомления;
  • закреплять каналы в списке чатов и объединять их в папки.
В ближайшее время в мессенджере появится возможность подключаться к порталу "Госуслуги". Его оснастят системой цифрового идентификатора, который позволит подтверждать личность без использования бумажных документов. Также планируется внедрить функцию электронной подписи и образовательные сервисы.​
РоссияТехнологииGoogleМессенджер Max
 
 
