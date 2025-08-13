https://ria.ru/20250813/maks-2034979962.html

Национальный мессенджер MAX официально запустят осенью

Официальный запуск национального мессенджера MAX запланирован на начало осени, сообщил вице-президент по экономике и финансам VK Александр Морозов.

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Официальный запуск национального мессенджера MAX запланирован на начало осени, сообщил вице-президент по экономике и финансам VK Александр Морозов.Подпишитесь на канал РИА Новости>>>"На начало осени у нас запланирован официальный запуск приложения и подробная презентация платформы", — сказал он во время звонка по результатам работы компании за первое полугодие 2025-го.В марте VK запустил бета-версию MAX, через которую можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Цифровая платформа доступна в App Store, RuStore и Google Play.Пользователи уже могут:В ближайшее время в мессенджере появится возможность подключаться к порталу "Госуслуги". Его оснастят системой цифрового идентификатора, который позволит подтверждать личность без использования бумажных документов. Также планируется внедрить функцию электронной подписи и образовательные сервисы.​

