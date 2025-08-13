https://ria.ru/20250813/makron-2035093299.html
Макрон рассказал, от чего зависят новые санкции против России
Макрон рассказал, от чего зависят новые санкции против России - РИА Новости, 13.08.2025
Макрон рассказал, от чего зависят новые санкции против России
Дальнейшая проработка новых санкций против России будет зависеть от результатов ближайших переговоров по украинскому конфликту, заявил президент Франции... РИА Новости, 13.08.2025
ПАРИЖ, 13 авг - РИА Новости. Дальнейшая проработка новых санкций против России будет зависеть от результатов ближайших переговоров по украинскому конфликту, заявил президент Франции Эммануэль Макрон после видеоконференции европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом. "Мы приняли новый пакет санкций. Мы готовим еще один. И я думаю, что это будет зависеть от переговоров ближайших дней и ближайших недель. Но ничего нельзя исключать", - прокомментировал Макрон необходимость введения новый санкций против России. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети X. Макрон также заявил о желании вернуться к миру и отменить все санкции, однако, как он утверждает, это зависит от принятия Россией прочного мира. Кремль и Белый дом ранее объявили, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.
