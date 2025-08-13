https://ria.ru/20250813/lavrov-2034982970.html
Лавров примет участие в саммите на Аляске
Лавров примет участие в саммите на Аляске - РИА Новости, 13.08.2025
Лавров примет участие в саммите на Аляске
Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в российско-американском саммите на Аляске, заявил заместитель директора департамента информации и... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T12:28:00+03:00
2025-08-13T12:28:00+03:00
2025-08-13T12:44:00+03:00
аляска
россия
сергей лавров
встреча путина и трампа на аляске
в мире
сша
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_9febad03afd018e2772db8fba17f9dfc.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в российско-американском саммите на Аляске, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев."Да, я могу подтвердить участие Сергея Викторовича Лаврова в этом мероприятии, которое планируется к проведению на Аляске в ближайшую пятницу", - сказал он в ходе брифинга в среду.Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
https://ria.ru/20250812/preduprezhdenie-2034796397.html
аляска
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_3280f5a452c5c6395c900f60644796f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аляска, россия, сергей лавров, встреча путина и трампа на аляске, в мире, сша, владимир путин, дональд трамп
Аляска, Россия, Сергей Лавров, Встреча Путина и Трампа на Аляске, В мире, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
Лавров примет участие в саммите на Аляске
Лавров примет участие во встрече Путина и Трампа на Аляске