12:28 13.08.2025 (обновлено: 12:44 13.08.2025)
Лавров примет участие в саммите на Аляске
аляска
россия
сергей лавров
встреча путина и трампа на аляске
в мире
сша
владимир путин
дональд трамп
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в российско-американском саммите на Аляске, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев."Да, я могу подтвердить участие Сергея Викторовича Лаврова в этом мероприятии, которое планируется к проведению на Аляске в ближайшую пятницу", - сказал он в ходе брифинга в среду.Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
аляска
россия
сша
аляска, россия, сергей лавров, встреча путина и трампа на аляске, в мире, сша, владимир путин, дональд трамп
Аляска, Россия, Сергей Лавров, Встреча Путина и Трампа на Аляске, В мире, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в российско-американском саммите на Аляске, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.
"Да, я могу подтвердить участие Сергея Викторовича Лаврова в этом мероприятии, которое планируется к проведению на Аляске в ближайшую пятницу", - сказал он в ходе брифинга в среду.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Зеленскому сделали предупреждение перед саммитом на Аляске
12 августа, 14:14
 
АляскаРоссияСергей ЛавровВстреча Путина и Трампа на АляскеВ миреСШАВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
