В Новокузнецке пропали двое детей

В Новокузнецке пропали двое детей - РИА Новости, 13.08.2025

В Новокузнецке пропали двое детей

Восьмилетняя девочка и 10-летний мальчик пропали в городе Новокузнецке Кемеровской области, полиция просит помочь в их розыске. РИА Новости, 13.08.2025

КЕМЕРОВО, 13 авг – РИА Новости. Восьмилетняя девочка и 10-летний мальчик пропали в городе Новокузнецке Кемеровской области, полиция просит помочь в их розыске. "Сотрудниками отдела полиции "Левобережный" УМВД России по городу Новокузнецку разыскиваются восьмилетняя Нина Пьянова и 10-летний Ярослав Пьянов. Сегодня около 11.00 (около 07.00 мск) дети вышли из дома по улице Кузнецова в Новокузнецке и не вернулись. Мобильных телефонов при себе у них нет", – говорится в сообщении полиции Кузбасса. Уточняется, что рост Нины Пьяновой около 120 сантиметров, на вид 6-7 лет, глаза голубые, волосы светло-русые длинные, заплетены в две косы. Была одета в синие джинсы, водолазку с полосками голубого, розового и белого цветов. Рост Ярослава Пьянова около 130 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Был одет в синие джинсы, при себе ветровка красного (бордового) цвета. "Полицейские просят граждан, которым что-либо известно о местонахождении Ярослава и Нины Пьяновых, сообщить об этом по телефонам в Новокузнецке: 8-(3843)-45-42-52 или 02 (102 с мобильного телефона). Анонимность гарантируется", – говорится в ориентировке.

