В Кемерово жительница Кузбасса избила парикмахера феном - РИА Новости, 13.08.2025
08:33 13.08.2025
В Кемерово жительница Кузбасса избила парикмахера феном
Жительнице Кузбасса, избившей парикмахера феном, грозит до 3 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба полиции региона. РИА Новости, 13.08.2025
КЕМЕРОВО, 13 авг – РИА Новости. Жительнице Кузбасса, избившей парикмахера феном, грозит до 3 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба полиции региона. В дежурную часть отдела полиции "Ленинский" УМВД по Кемерово обратилась 46-летняя кемеровчанка и сообщила о том, что на нее напала бывшая клиентка, она избила женщину и разгромила студию красоты. "Полицейские установили, что злоумышленница ранее приходила в студию, где потерпевшая оказывала ей услуги парикмахера. Заявительница рассказала, что клиентка в течение нескольких месяцев неоднократно предъявляла ей выдуманные и необоснованные претензии, в том числе к качеству работы. Когда посетительница в очередной раз пришла в салон, то разбросала кашпо с цветами, предметы декора студии красоты и парикмахерские принадлежности, а также нанесла несколько ударов феном", – говорится в сообщении. Потерпевшая обратилась в больницу, где ей диагностировали ушибы и перелом мизинца на руке. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, телесные повреждения квалифицированы как вред здоровью средней тяжести. Сотрудники полиции задержали злоумышленницу. Ею оказалась 43-летняя местная жительница. Объяснить свои действия она не смогла. "В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", которая предусматривает до 3 лет лишения свободы", – сообщили в пресс-службе полицейского главка.
КЕМЕРОВО, 13 авг – РИА Новости. Жительнице Кузбасса, избившей парикмахера феном, грозит до 3 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба полиции региона.
В дежурную часть отдела полиции "Ленинский" УМВД по Кемерово обратилась 46-летняя кемеровчанка и сообщила о том, что на нее напала бывшая клиентка, она избила женщину и разгромила студию красоты.
"Полицейские установили, что злоумышленница ранее приходила в студию, где потерпевшая оказывала ей услуги парикмахера. Заявительница рассказала, что клиентка в течение нескольких месяцев неоднократно предъявляла ей выдуманные и необоснованные претензии, в том числе к качеству работы. Когда посетительница в очередной раз пришла в салон, то разбросала кашпо с цветами, предметы декора студии красоты и парикмахерские принадлежности, а также нанесла несколько ударов феном", – говорится в сообщении.
Потерпевшая обратилась в больницу, где ей диагностировали ушибы и перелом мизинца на руке. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, телесные повреждения квалифицированы как вред здоровью средней тяжести.
Сотрудники полиции задержали злоумышленницу. Ею оказалась 43-летняя местная жительница. Объяснить свои действия она не смогла.
"В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", которая предусматривает до 3 лет лишения свободы", – сообщили в пресс-службе полицейского главка.
