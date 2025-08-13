https://ria.ru/20250813/kuzbass-2034932559.html
В Кемерово жительница Кузбасса избила парикмахера феном
В Кемерово жительница Кузбасса избила парикмахера феном - РИА Новости, 13.08.2025
В Кемерово жительница Кузбасса избила парикмахера феном
Жительнице Кузбасса, избившей парикмахера феном, грозит до 3 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба полиции региона. РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T08:33:00+03:00
2025-08-13T08:33:00+03:00
2025-08-13T08:33:00+03:00
происшествия
кемерово
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019389063_0:16:2151:1226_1920x0_80_0_0_571b405e2f0ffed2710e3f4e1a75906d.jpg
КЕМЕРОВО, 13 авг – РИА Новости. Жительнице Кузбасса, избившей парикмахера феном, грозит до 3 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба полиции региона. В дежурную часть отдела полиции "Ленинский" УМВД по Кемерово обратилась 46-летняя кемеровчанка и сообщила о том, что на нее напала бывшая клиентка, она избила женщину и разгромила студию красоты. "Полицейские установили, что злоумышленница ранее приходила в студию, где потерпевшая оказывала ей услуги парикмахера. Заявительница рассказала, что клиентка в течение нескольких месяцев неоднократно предъявляла ей выдуманные и необоснованные претензии, в том числе к качеству работы. Когда посетительница в очередной раз пришла в салон, то разбросала кашпо с цветами, предметы декора студии красоты и парикмахерские принадлежности, а также нанесла несколько ударов феном", – говорится в сообщении. Потерпевшая обратилась в больницу, где ей диагностировали ушибы и перелом мизинца на руке. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, телесные повреждения квалифицированы как вред здоровью средней тяжести. Сотрудники полиции задержали злоумышленницу. Ею оказалась 43-летняя местная жительница. Объяснить свои действия она не смогла. "В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", которая предусматривает до 3 лет лишения свободы", – сообщили в пресс-службе полицейского главка.
https://ria.ru/20250813/podrostok-2034931278.html
https://ria.ru/20250813/zdorove-2034915772.html
кемерово
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019389063_0:0:1744:1308_1920x0_80_0_0_ae47e084fbeb9179e53ed6a569a19e18.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемерово, россия
Происшествия, Кемерово, Россия
В Кемерово жительница Кузбасса избила парикмахера феном
Жительнице Кузбасса, избившей парикмахера феном, грозит до 3 лет лишения свободы
КЕМЕРОВО, 13 авг – РИА Новости. Жительнице Кузбасса, избившей парикмахера феном, грозит до 3 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба полиции региона.
В дежурную часть отдела полиции "Ленинский" УМВД по Кемерово
обратилась 46-летняя кемеровчанка и сообщила о том, что на нее напала бывшая клиентка, она избила женщину и разгромила студию красоты.
"Полицейские установили, что злоумышленница ранее приходила в студию, где потерпевшая оказывала ей услуги парикмахера. Заявительница рассказала, что клиентка в течение нескольких месяцев неоднократно предъявляла ей выдуманные и необоснованные претензии, в том числе к качеству работы. Когда посетительница в очередной раз пришла в салон, то разбросала кашпо с цветами, предметы декора студии красоты и парикмахерские принадлежности, а также нанесла несколько ударов феном", – говорится в сообщении.
Потерпевшая обратилась в больницу, где ей диагностировали ушибы и перелом мизинца на руке. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, телесные повреждения квалифицированы как вред здоровью средней тяжести.
Сотрудники полиции задержали злоумышленницу. Ею оказалась 43-летняя местная жительница. Объяснить свои действия она не смогла.
"В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ
"Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", которая предусматривает до 3 лет лишения свободы", – сообщили в пресс-службе полицейского главка.